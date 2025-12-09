美委緊張升溫之際 路透：川普國安官員將向國會「8人幫」匯報

路透社引述兩名知情人士和一名美國總統川普(Donald Trump)政府官員指出，美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)、美軍參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)和美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)預計9日下午將向國會「8人幫」進行匯報。

「8人幫」是參議院與眾議員情報委員會的兩黨領袖組成，傳統上會在有重大國家安全行動時接受匯報。

由於計畫並未公開，消息人士要求匿名，他們也沒有透露匯報的內容。這場會議預計將在美東時間下午3點30分舉行。

這場匯報正值美國與委內瑞拉的緊張局勢不斷升溫，在對加勒比海和太平洋的疑似運毒船發動超過3個月的軍事行動，川普總統威脅對疑似委內瑞拉毒販發動地面攻勢。

美軍也在加勒比海進行大規模軍事集結，包含一支航空母艦打擊群和一艘核子潛艦。

兩名知情人士表示，即將卸任的美軍南方司令部司令霍爾西(Alvin Holsey)監督美軍在拉丁美洲的行動，他9日也預期向另一批參眾兩院國會議員匯報。

霍爾西將在12日卸任，他在不到兩個月前意外宣布提前退休。

霍爾西10月15日發表聲明宣布從南方司令部離職，在一個多月前，美國國防部加強了打擊疑似運毒船隻的力道，這項行動已導致近90人喪命，並引發了國會民主黨人和許多法律專家的擔憂。

路透社報導，各方人士對霍爾西離職的原因說法不一。部分消息人士指出，霍爾西是被對南方司令部不滿的赫格塞斯逼走。霍爾西本人尚未公開說明提前退休的原因。

在9月2日對一艘加勒比海的疑似運毒船發動第二次攻擊後，川普打擊毒販的軍事行動一直受到密切關注。

知情人士指出，根據國會議員上週觀看的攻擊影片顯示，在船隻遭第一次攻擊摧毀後，2名男子緊抓著殘骸。他們赤裸上身，沒有攜帶武器，也沒有攜帶任何可見的通訊設備。

美國國防部的「戰爭法手冊」(Law of War Manual)禁止攻擊喪失戰鬥能力、失去意識或遭遇船難的戰鬥人員，只要他們停止敵對行動，而且不試圖逃跑。手冊以向沈船倖存者開火為例，指出應該拒絕「明顯不合法」的命令。

川普政府將這些攻擊定調為與販毒集團的戰爭，稱他們是武裝團體，並表示被運到美國的毒品會殺害美國人。(編輯：鍾錦隆)