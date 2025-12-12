美委緊張局勢再升級 美制裁委國第一夫人與油輪

多架美國海軍陸戰隊魚鷹運輸機與海岸防衛隊直升機，11日頻繁進出波多黎各南部龐塞的一處機場，這裡跟委內瑞拉只隔著一片加勒比海，不斷增加的美軍集結，也象徵美委緊張正不斷升高。

同時根據路透社，川普正推動委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）下台。11日川普本人也向記者透露，美國在加勒比海上的炸毒船行動很快就會延伸到陸地上。

川普表示，「你可以看看毒品走私，海上的毒品走私已經下降了92%，沒有人知道剩下那8%到底是誰，因為我也不知道，還在插手這件事的人情況都不太妙，我們也會展開陸上的行動，很快就會在陸地上展開。」

廣告 廣告

美國動作頻頻，委國總統馬杜羅也再次拉高分貝，譴責美軍10日在海上扣押委內瑞拉油輪的行動。馬杜羅痛批美國甚至不是在委內瑞拉外海，而是在快要進入大西洋時綁架油輪。

馬杜羅批評，「昨天他們犯下了完全非法的犯罪行為，他們竟然對一艘民用的商用貨輪展開軍事攻擊、綁架與搶劫，活像《神鬼奇航》裡的海盜。」

對此白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）公開證實，這是美國司法部批准授權的行動。而船上的原油，美國也將透過正式法律程序進行扣押，原本要出港的至少600萬桶委國原油此時也傳出臨時喊停。

李威特指出，「我們不會袖手旁觀，讓被制裁的船舶載著黑市原油海上航行，他們的收益會用來資助全世界的流氓惡霸及非法政權的毒品恐怖活動。」

美國對委內瑞拉的制裁範圍也不斷擴大，11日美國財政部宣布將委國第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）和她的3名姪子總共4人列入制裁名單。

此外美國還將制裁6艘近期曾運送委國原油的油輪，路透社報導，它們的出貨國家也包括中國在內。