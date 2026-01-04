美委衝突20年總清算 石油與美元霸權：拆解川普「斬首馬杜洛」的金融暗線

美國總統川普動用特種部隊抓走委國總統馬杜洛，為2026年開局直接拋出了最強震撼彈。這裡先不談川普跨到他國抓他國總統的國際法問題，我們從另一個角度「美元」來剖析這件事，要看懂這整件事，我們要先來回顧一下美委兩國超過20年的衝突，歷經多屆政府，包括歐巴馬的制裁和川普第一任期的擴大施壓（如2019年的石油禁運）。如果兩國衝突已不是新鮮事，那川普為何選擇在這時「動手」？我想這背後其實是一場「貨幣主權戰」，其中更觸及了當前地緣政治中最核心的暗流：美元霸權。委內瑞拉石油結算的去美元化，等同於向美國宣戰。

石油與美元霸權：拆解川普「斬首馬杜洛」的金融暗線

2026年1月3日凌晨，委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）遭到美國特種部隊精準空襲，至少傳出7次劇烈爆炸，多處軍事設施陷入停電。隨後，美國總統川普在「真實社群」（Truth Social）發布震撼消息：美國已成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人，並將兩人押送離境。

這場由美國精銳「三角洲部隊」（Delta Force）執行的行動，標誌著美委長達20年的對抗進入了最終章。美國總統川普今日接受福斯新聞（Fox News）採訪時證實，美軍已正式抓獲委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）。目前，馬杜洛與妻子正被扣押在「硫磺島號」（USS Iwo Jima）航空母艦上送往紐約，針對其涉嫌「毒品恐怖主義」及領導販毒組織「太陽集團」等刑事罪名接受司法審判。

其實從強人查維斯到馬杜洛，美國與委國政權糾纏超過二十年，但此次採取「斬首抓捕」而非傳統經濟制裁，其背後的核心原因在於馬杜洛觸動了美國最敏感的「金融紅線」。

「去美元化」的終極挑戰：穩定幣結算

首先，在2024至2025年間，馬杜洛政府為了躲避美國財政部的長臂管轄，強行將國營石油公司（PDVSA）的交易轉向以USDT（泰達幣） 等穩定幣結算。這個數位資產點對點交易，讓美方無法透過SWIFT體系凍結其石油收入，形同逃避監控。

其次，委國作為全球儲量第一的產油國，中國又是主要買家，若成功建立「石油—穩定幣」模式，將引發俄、伊等國效仿，直接威脅美元在全球能源貿易中的霸權地位，這將會動搖石油美元。

加上馬杜洛長期以「石油抵債」的方式向中國償還數百億美元貸款。川普選在此刻動手，正是在馬杜洛與中國特使會面後的幾小時，意在強行切斷中委之間的戰略能源同盟，讓中國在拉美的巨額投資面臨「清算危機」。

真正的關鍵在石油美元

就在馬杜洛被捕後，根據《衛報》（The Guardian）即時報導，川普明確表示，美國在抓捕馬杜洛後，將會「非常強勢地介入」（very strongly involved）委內瑞拉的石油產業。川普表示：「我們擁有世界上最棒、規模最大、最優秀的石油公司，我們將會深度參與其中。」

川普政府主張委內瑞拉必須歸還過去數十年來被國有化（尤其是1976年石油工業國有化時期）所「盜取」的石油資產、土地與權利，這涉及到埃克森（Exxon）、美孚（Mobil）與雪佛龍（Chevron）等美國企業的歷史權益。

其實這場行動是美國國內「新門羅主義」勢力合流的產物，第一個當然是外交鷹派的逆襲。國務卿魯比歐（Marco Rubio）長期主張對拉美獨裁政權採取毀滅性打擊，他成功將「掃毒執法」與「軍事打擊」結合，賦予行動合法性。

第二是能源主權論者，包括美國能源巨頭（如雪佛龍）希望重整委國油田。在馬杜洛的非對稱金融體系下，美企利益受損；唯有更換政權，才能將這筆「黑金」重新納入美元體系分紅。

另外，美軍擁有的軍事技術優勢也是一大助力，其中美軍利用2026年最新的電子干擾技術，瞬間癱瘓了委國境內的俄製S-300與中製雷達系統，確保了行動在「零傷亡」的情況下完成。

接下來的連鎖反應

馬杜洛被帶往美國本土後，世界恐將面臨以下變局，首先是穩定幣恐怕會面臨大清算。

美國極可能以此為由，對發行USDT的Tether公司 進行空前的司法調查，強制所有穩定幣必須符合美國聯邦監管，否則視為「資助恐怖主義」。

其次是委內瑞拉能源重建。隨著馬杜洛倒台，已經有人預估委國石油產量預計將在一年內翻倍。這將大幅壓低全球油價，助攻川普解決國內通膨，但也將重創OPEC+的定價權。

最重要的是地緣政治洗牌。尤其中國在委國的600億美元債權可能被新政府宣布為「非法」。美國可能會透過支持臨時政府（如委國反對派龔薩雷茲），重新定義加勒比海的秩序。

也就是說，抓捕馬杜洛不只是一場抓捕，而是一場「殺雞儆猴」的「美元防衛戰」。川普向世界傳遞了一個訊號：石油結算的去美元化，等同於向美國宣戰。

（本文由資深媒體人 張瀞文授權刊出）