美委評估重建交 川普將晤馬查多

委內瑞拉前總統馬杜洛下台後，委國臨時政府積極展現與美國合作態度，雙方也尋求重建外交關係。據悉，美國已派遣外交人員前往委國，展開分階段重啟大使館的評估；委國也聲明將派員前往美國，「啟動一項探索性外交進度」。另外，美國總統川普9日表示，他接下來將在華府，會見委國反對派、諾貝爾和平獎得主馬查多。

接替馬杜洛領導委國的臨時總統羅德里格斯在聲明中指出，委國和美國決定「啟動一項探索性外交進度」，旨在重建雙方的外交任務。委國將派遣代表團前往美國展開評估，美國也已派員前往當地進行技術和後勤評估。但同時，聲明也釋放矛盾訊息表示，此舉意在處理侵略以及綁架委國總統夫婦後的後果。

美方證實，美國數名外交官前往委內瑞拉，評估分階段重啟大使館運作的可能性。馬杜洛於2019年與美國斷交，美方同年撤離駐委外交人員，並暫停當地大使館業務。

有趣的是，川普9日在白宮會見石油公司高層時，被發現西裝翻領上別著迷你版的大頭娃娃「快樂川普」，川普為此還特別拉著他的外套，讓在場媒體能更清楚拍到該枚別針。

川普表示，「這是別人送我的，你知道這是什麼嗎？這叫快樂川普。」但他話鋒一轉自曝，「但事實上我從來沒有開心過，我從未感到滿足，在我們讓美國再次偉大之前，我都不會感到滿足，但我們快要達成目標了，我告訴你，這才是快樂川普。」

這並非川普首次被發現使用這枚別針，他在去年2月任命加巴德為國家情報總監的宣誓典禮上，也被發現使用這枚別針，但他當時並未對此發表評論。網路搜尋顯示，一款設計似乎相同的川普別針正在亞馬遜上販售，與一款美國地圖輪廓疊加國旗的別針組合售價為9.99美元。