美委軍事衝突升溫！首都夜空火球炸裂 全球關注

美國與委內瑞拉軍事情勢持續升溫，引起國際社會高度關注。委內瑞拉首都「卡拉卡斯」傳出多起巨大爆炸，美國聯邦航空管理局隨即宣布，禁止美國商業航班進入委內瑞拉領空。南韓已啟動撤僑警戒，委內瑞拉鄰國哥倫比亞總統「裴卓」也呼籲聯合國召開緊急會議。

一團團火球在市區上空炸開，爆炸聲一聲聲劃破夜色。在美國與委內瑞拉關係緊張之際，當地時間3日凌晨約2點，首都卡拉卡斯至少傳出7起劇烈爆炸。

軍事專家萊頓：「任何時候一個國家攻擊另一個國家或任何類型的組織，這完全可以被視為戰爭行為。」

美國聯邦航空管理局（FAA）以持續的軍事行動，以及日益升高的安全風險為由，宣布禁止美國商業航班進入委內瑞拉領空。委內瑞拉國防部長帕德里諾，隨即出面強硬回應。

委內瑞拉國防部長帕德里諾：「委內瑞拉玻利瓦爾國家武裝部隊向全世界通報，3日凌晨，委內瑞拉遭到美國政府最具犯罪性的軍事侵略行動，到目前為止，這是入侵部隊的野蠻行徑。」

南韓總統李在明下令全面監控相關情勢，要求優先確保委內瑞拉當地韓僑安全，一旦必要時，可迅速執行撤僑計畫。

南韓主播：「根據外交部及其他消息來源，目前約有70名南韓公民居住在委內瑞拉，在美國空襲後，南韓駐當地使館尚未傳出受損情況。」

委內瑞拉鄰國哥倫比亞總統裴卓率先在社群媒體發文，呼籲聯合國以及美洲國家組織立即召開緊急會議。美國對委內瑞拉的軍事行動持續升溫，國際社會高度關注。

