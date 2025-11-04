美委關係急遽升溫 川普動員軍力打擊運毒船隻
中美洲國家委內瑞拉與美國的緊張關係近期急遽升溫。美國總統川普下令攻擊疑似委內瑞拉和哥倫比亞運毒船隻，已造成至少37人死亡。川普不僅急於向媒體炫耀戰果，甚至揚言考慮發動地面作戰，並授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉採取行動，引發國際與美國國內的強烈擔憂。中天節目「跟著怡琳看世界」主持人孫怡琳，帶您了解，美國與委內瑞拉的愛恨情仇。
總統權力遭質疑 國會兩黨反對未授權軍事行動
當被媒體問及CIA是否獲得授權處決委內瑞拉總統馬杜洛時，川普拒絕回答，此舉激怒了國會兩黨議員。他們認為川普未經國會授權便發動戰爭行為，可能將美國推向另一場衝突。共和黨參議員保羅（Rand Paul）支持民主黨提出的一項決議，旨在阻止川普在未經國會授權下對委內瑞拉採取軍事行動，強調「戰爭權力屬於國會，而非總統」。更有三名美國官員透露，參與拉丁美洲軍事行動的美軍官員被要求簽署保密協議，引發外界對美國是否正準備入侵委內瑞拉的質疑。
馬杜洛動員百萬民兵 歷史陰影加劇危機
對於川普隨意攻擊疑似運毒船隻的行為，荷蘭萊頓大學副教授雷吉爾梅(Salvador Santino Regilme)指出，這可能違反國際法中關於使用致命武器必須遵守的必要性與比例原則。委內瑞拉總統馬杜洛除了譴責美國違反國際法，更宣布在全國284個戰線地點動員百萬民兵進行防禦，擔心華府的最終目標是透過CIA引發政權更迭。
這種擔憂源於美國在19世紀末至冷戰期間，對拉丁美洲多次軍事干預的「香蕉戰爭」歷史。馬杜洛呼籲美國不要發動瘋狂的戰爭，並批評美國正以「邪惡的謊言」為一項「殘暴且不道德」的軍事威脅尋求正當性。
從盟友到對抗 美國對委內瑞拉採「雙重博弈」
美國與委內瑞拉的交惡始於1999年查維茲(Hugo Chávez)上台推行反美社會主義，其後馬杜洛政府與俄羅斯、中國大陸等國建立緊密關係，被華盛頓視為挑戰。目前美國對委內瑞拉採取「雙重博弈」策略：一邊是軍事威懾與嚴厲制裁（打擊販毒），另一邊卻是石油貿易的暗中往來。這種矛盾策略凸顯了美國外交在推動民主與維護石油利益之間的困境，使得兩國關係持續冰封。
