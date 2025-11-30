美委關係緊張升溫 川普：委內瑞拉領空視為關閉

位於南美洲北部的國家委內瑞拉，照常舉辦航空展和跳傘表演。同一天稍早，川普也在社群平台發文，呼籲所有的航空公司、飛行員，還有毒販跟人口販子，將委內瑞拉的領空和周邊的空域視為完全關閉。

美國1年有7.5萬人因為毒品而死亡，並且認為國內的毒品來源，就是中南美洲。

根據路透社報導，這幾個月以來，美國已經在委內瑞拉沿岸和拉丁美洲的太平洋沿岸，對疑似毒販的船隻，發動至少21次攻擊，造成至少83人死亡，川普稱已經在海上打擊了85%的毒梟。

川普表示，「毒販應該也不會想走水路運毒了，我們接下來就會以陸路攔截，地面行動比較容易，而且很快就會開始。我在這邊警告，停止將毒品送到我們的國家來。」

對此，委內瑞拉外交部發表聲明，譴責並抨擊美國公然使用武力的舉動，是對委內瑞拉人民構成不道德的侵略，而且已經違反聯合國憲章，威脅拉丁美洲和加勒比海地區的和平穩定。

委內瑞拉中尉博阿薩布指出，「美國的帝國本質極其不尊重人，日復一日地試圖向委內瑞拉人民展示，他們本來就沒有的權力，委內瑞拉是獨立的，不受美國的壓迫。」

川普的呼籲不久後，從航空動態追蹤網站來看，委內瑞拉的上空幾乎已經清空。

根據美國密西根大學教授的分析，川普的行動與1989年入侵巴拿馬很類似，由於美國和委內瑞拉的軍力懸殊，面對美國可能的行動，預測委內瑞拉將採取游擊戰抵抗，或是製造混亂因應。