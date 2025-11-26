美委關係緊繃 古巴控美企圖暴力推翻馬杜洛政府

古巴25日指責美國企圖以暴力手段推翻委內瑞拉政府，稱美國在該地區不斷增加的軍事存在為「誇大且咄咄逼人」的威脅。

古巴外交部長羅德里格斯(Bruno Rodriguez)在一份聲明中表示，美國推翻委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的政府，將極度危險和不負責任，且將違反國際法和「聯合國憲章」(United Nations charter)。路透社22日引述4名美國官員的話報導，美國已準備好在未來幾天內啟動新一輪與委內拉相關的軍事行動。

兩名美國官員告訴路透社，正在考慮的選項包括試圖推翻馬杜洛。美國總統川普(Donald Trump)曾多次表示，他不會尋求政權更迭。

自2013年以來一直掌權的馬杜洛堅稱，川普企圖推翻他，並稱委內瑞拉人民和軍方將抵抗任何此類企圖。

羅德里格斯說：「我們呼籲美國人民，阻止這樣的瘋狂行動。」他說：「美國政府可能造成無法估量的死亡，並在整個西半球製造難以想像的暴力和動盪局面。」(編輯：許嘉芫)