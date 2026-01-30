美威脅重新提高關稅 韓方代表赴華府斡旋首次會談未達共識

美國威脅重新提高關稅，韓國產業通商部部長金正官（Kim Jeong-kwan）緊急赴美斡旋，但首次會談未達成共識。金正官於當地時間29日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在華盛頓會面，雙方同意於隔日再次會晤。

韓國代表赴美斡旋關稅，但首次會談未達成共識。（示意圖／路透）

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布，將把韓國汽車、木材、藥品等產品的關稅恢復至貿易協議前的25%水準。這項決定引發韓國政府高度關切，金正官緊急飛往美國尋求解決方案。

金正官在會談結束後向媒體表示：「我們進行了許多討論，明天早上將再次會面，目前尚未達成結論。」當被問及是否成功阻止美國提高關稅時，他回應：「事情還沒到能說阻止成功或失敗的地步。」

會談中，金正官向盧特尼克強調韓國履行對美投資承諾的決心，特別是關於《對美投資特別法》的立法進程。他試圖消除美方對韓國立法進度的疑慮，並說服美國不要重新提高關稅。

韓聯社報導指出，川普政府對韓國實施關稅威脅的表面理由是《對美投資特別法》尚未完成立法。然而，分析認為，雙方貿易協議中並未明確規定立法時限，且美方曾同意韓國只要提出法案就會降低關稅，現在卻提出異議，顯示美國可能不滿韓國對美投資的推進速度，意圖施壓加快執行。

盧特尼克在會面前一天出席三星電子的活動時，已經表達了美方立場。他在致辭中強調：「對美投資不是選項，而是必須履行的承諾，我們期待韓國國會採取措施履行貿易協議。」

雙方的關稅爭端引發韓國產業界的高度關注，若美國真的恢復25%的關稅，韓國汽車、藥品等主要出口產業將受到嚴重打擊。韓國政府正全力避免這一局面，而今日的再次會談結果將成為決定性因素。

