美媒主持人曬台灣鳳梨酥讚「好吃到被中國禁止」 蕭美琴回應了

Natalie Winters（左）日前來台專訪蕭美琴（右），收到鳳梨酥伴手禮。（翻攝自X@nataliegwinters、總統府提供）

美國媒體《戰情室》（War Room）共同主持人暨白宮特派員Natalie Winters日前來台專訪副總統蕭美琴時，收到蕭準備的鳳梨酥伴手禮，她返美後在社群分享手持鳳梨酥、站在美國國會大廈前的照片，並幽默表示「這些台灣鳳梨酥好吃到中國都把它們禁止了，北京的法律戰只讓它們更美味。」蕭則轉發回應：「這就是為什麼有人稱它們為『自由鳳梨』。」

Natalie Winters先前來台時，蕭美琴特地準備台灣最具代表性的鳳梨酥與小泡芙作為伴手禮，她返美後在X分享自己一手捧鳳梨酥禮盒，站在美國國會大廈前的合照，並幽默稱道：「這些鳳梨酥好吃到連中國都禁止」，還說北京的「法律戰」反而更加凸顯它們的美味。

廣告 廣告

對此，蕭美琴在X轉發貼文，指出這正是部分民眾稱鳳梨酥為「自由鳳梨」的原因；她同時在臉書發文補充，很高興Winters喜歡這些伴手禮，並強調台美共享民主自由的價值，期待未來台美關係持續「旺來」。