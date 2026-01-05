美媒全程直播押解馬杜洛前往法院！1/6凌晨將在紐約受審

委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛（Nicolás Maduro）與其夫人近日被美軍押解至美國，將於6日凌晨在紐約曼哈頓聯邦法院首次出庭受審。根據報導，馬杜洛夫婦在布魯克林拘留中心被羈押後，於1月5日晚間搭乘直升機轉送至法院，整個過程由美國媒體全程直播，吸引全球關注。

委內瑞拉總統於1月5日晚間搭乘直升機轉送至法院，整個過程由美國媒體全程直播，吸引全球關注。（圖/美聯社，下同）

美國總統川普（Donald Trump）指控馬杜洛是獨裁者及毒梟，並聲稱其涉及大量古柯鹼走私，同時毫不掩飾對委內瑞拉石油資源的興趣。

另一方面，委內瑞拉代理總統德爾西·羅德里格茲（Delcy Rodríguez）最初譴責美國的行動為「殖民主義式的石油掠奪」，但隨後改變立場，表示願意與美國展開合作，並已向美方提出合作邀請，希望能就相關議程進行協商。據了解，委內瑞拉作為全球石油儲量最大的國家，卻因管理不善和美國制裁，導致石油產業持續衰退。

廣告 廣告

根據《紐約時報》報導，馬杜洛首次出庭或將面臨毒品走私等多項指控，若罪名成立，可能面臨終身監禁。此外，川普政府的軍事行動也引發了國際輿論的熱烈討論，有專家質疑美國是否應該冒著士兵生命危險進行此類干預，並指出這可能是川普重塑國際秩序的又一次嘗試。

馬杜洛所乘坐的車。（圖/美聯社）

延伸閱讀

美軍生擒馬杜洛！栗正傑曝行動成功關鍵：人員被收買機率高

美抓馬杜洛或引連鎖效應？北韓怒批「流氓行徑」並試射飛彈

美媒早就知道？川普批准抓捕馬杜洛行動 主流媒體罕見配合保密