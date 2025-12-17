美媒分析全球人口趨勢：中國瀕臨崩跌 年輕非洲經濟成長最快

編譯林浩博／綜合報導

美國網路媒體Axios於17日刊出分析文章，指出依照目前趨勢，中國正走向史上最大規模的人口崩跌，非洲國家則會因人口結構年輕，有望於2100年成為世上增長最快的經濟體，使得世界的權力均衡傾向「全球南方」（Global South）。

北京天安門為中國閱兵所擺放的花壇。Axios預測，由於少子化與高齡化，中國將迎來人類史上最大規模的人口崩跌。（圖／翻攝自中國人民網）

2100年的世界

Axios引用美國人口普查局的最新預測，指出在2100年的世界，非洲人口結構會比現在年輕得多，但東亞與歐洲的高齡化會更為嚴重，而此種轉變恐怕會大幅改寫地緣政治格局。

報導認為，非洲會興起所謂的「巨型國家」（mega-nation），而中國有可能人口出現人類史上的空前崩盤。非洲國家有望因人口紅利，搖身一變，經濟成長在全球名列前茅，但若管理失當，也是有陷入一連串人道危機的風險。

非洲成為人口中心

從2030至2100年間，非洲將因為人口翻倍，成為世界人口的中心。根據預測，非洲人口將暴增155%，歐洲與亞洲卻會因為低出生率和高齡化，長期下來，人口分別衰退16%與9%。南美洲也預料人口會減少12%，但北美洲將因為移民流入，人口反倒微幅成長4%。

剛果民主共和國的人口，預計會從2030年的1.39億人，到了下一個世紀，站上5.84億人，增長幅度冠居全球，搖身一變成為巨型國家。同一個時間段，奈及利亞有望增加2.83億人口，尼日、安哥拉、烏干達、衣索比亞和坦尚尼亞，則各自都會成長1億人口。

中國人口大衰減

Axios分析了普查局的資料，預估中國的14億人口恐於75年間，萎縮到只剩6.62億人，幅度為各國人口有紀錄以來最大。歐洲與東亞其餘國家，同樣面臨人口減少的命運，足以牽動勞力市場、軍力與政治變化。

至於中國的兩大對手、美國與印度，前者預測會因為移民，人口從當前的3.43億，小幅增為3.7億；後者雖然人口增長放緩，仍會以15億的人數，穩居世界人口最多國家的寶座，並且是世界目前人口前三名國家中，唯一不退反進的國家。

日本、南韓、俄羅斯、烏克蘭、西班牙與義大利，會因為長期的老化與少子化，人口結構崩盤。

蘇丹內戰的難民。Axios的報導預測，非洲有望因巨大的人口紅利，搖身一變成為世界經濟成長最快區域，但若無政治穩定，恐怕人口紅利會變為詛咒，引發一連串人道災難。（圖／翻攝自X平台 @sudanwarmonitor）

人口不只有紅利 還有風險

靠著人口爆發式成長，非洲將是未來全球勞動力的主要輸出地，也會是最大的消費市場，宗教社群與城市同樣會無比巨大。相比之下，人口萎縮又老化，將限制歐洲與東亞的軍力，造成這兩個地區的經濟放緩，而且即便AI與自動化進步，也預料會掀起對移民的激烈爭奪。

但人口不只有紅利，還有人道危機的風險。報導指出，人口暴增的國家，尤其是民主剛果、奈及利亞和衣索比亞，需要將之轉變為政治的穩定、基礎建設的發展，以及持續的經濟成長。民主剛果的首都金夏沙（Kinshasa），還有坦尚尼亞的三蘭港（Dar es Salaam）、奈尼利亞的拉哥斯（Lagos），報導預測這些非洲的巨型城市，如果轉型成功，將成為文化、創新與商業的新重鎮，但如轉型失敗，恐會成為引發全球動盪的人道危機發生地。

