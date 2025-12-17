美媒列共軍攻台「可能3步驟、最佳攻台時地」...陸國台辦回應了

大陸國台辦發言人朱鳳蓮17日表示，希望廣大台灣同胞認清賴清德當局「台獨引戰」的危害性、破壞性，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉。記者陳政錄／攝影

美媒華爾街日報日前報導稱，中共解放軍會通過3個步驟「攻台」，並列出「最佳攻台時間」和「最佳登陸地點」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮17日對此表示，希望廣大台灣同胞認清賴清德當局「台獨引戰」的危害性、破壞性，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉。

朱鳳蓮今天主持國台辦例行記者會，她說，「台灣是中國的台灣。解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，是神聖的使命、正義的事業。解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。」

她又指，當前台海形勢複雜嚴峻，根本原因在於賴清德當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁。

朱鳳蓮說，希望廣大台灣同胞認清賴清德當局「台獨引戰」的危害性、破壞性，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，同我們一道維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。

至於日前北市議員苗博雅在強調防衛韌性的重要時，提及台灣戰時也能維持正常生活等論述引發討論，朱鳳蓮評論說，綠營政客對戰爭給民眾帶來的苦難視若無睹，居然拋出美化戰爭的冷血言論，毫無人性，已經遭到台灣各界和輿論的譴責。

記者會上，朱鳳蓮也對我國防部示警共軍威脅，以及總統賴清德日前提出400億美元特別預算案向美採購軍備，紐約時報則報導指大陸有足夠導彈力量，能在美軍先進武器抵台前先予以摧毀等議題回應陸媒提問。

她說，賴清德當局為一黨私利不斷謀「獨」挑釁，不斷增加防務預算，大搞「全民皆兵」，把台灣民眾綁上「台獨」戰車，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，是對台灣民眾安全與利益的威脅。「台獨」是絕路，外人靠不住，統一擋不住。大陸有堅定意志、堅強決心、強大能力，粉碎一切「台獨」分裂圖謀，堅決反對外部勢力干涉，維護國家主權和領土完整。

朱鳳蓮還抨擊民進黨與全台宮廟合作舉辦「台灣全民安全指引」宣講會，是「對宗教信仰的褻瀆」，將宮廟當成儲存武器的「彈藥庫」和鼓譟戰爭的場所，當作騙取選票、製造仇恨、宣揚「台獨」謬論的工具。

對美台軍事合作相關議題，朱鳳蓮則喊話，美方應恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題，避免極少數「台獨」分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地；對於美國國會參議院日前通過法案，要求修正「武器出口管制法」，簡化美方對台軍售流程，她則回應「我們堅決反對美國國會推動涉台消極議案」，堅決反對美國與「中國台灣地區」展開任何形式的軍事聯繫。

