美媒報導 賴有意訪宏都拉斯 過境美國

《華爾街日報》14日引述知情人士消息報導，賴清德總統有意出席27日舉行的宏都拉斯新任總統阿斯夫拉就職典禮；北京除關注台宏關係走向，也密切注意川普政府是否會准許賴清德過境美國。若賴總統如願出席阿斯夫拉就職典禮，台宏有可能恢復邦交國關係。總統府表示，相關報導純屬臆測，元首若確定出訪，將循例適時向國人公開說明。

宏都拉斯選委會日前駁回總統大選敗選方驗票要求後，確定由隸屬國家黨的阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選總統，將於27日舉行就職典禮。宏都拉斯在民國112年3月26日宣布與台灣斷交，轉而與大陸建交，然而北京未履行建交時承諾，也使得是否和台灣復交成為本屆宏都拉斯選舉議題之一。

已與阿斯夫拉 建直接聯繫管道

阿斯夫拉立場親台，選前曾喊出宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，承諾當選後與台灣復交。在阿斯夫拉勝選後，我國涉外人士透露，我方已與阿斯夫拉建立直接聯繫管道，兩國復交「可以期待」。

而《華爾街日報》昨披露賴總統有意出席阿斯夫拉就職典禮，若能如願，台宏恢復邦交國關係的可能性提高，或將成為近年大陸不斷挖我國牆角趨勢下，台灣成功扭轉局勢的首例。

宏都拉斯也是大陸在拉美地區戰略布局的一環，然而大選期間立場動搖，《華爾街日報》指出，大陸去年底意識到在該地區影響力不斷下降，並在今年初派遣特使邱小琪前往委內瑞拉，消息人士稱，此行目標是保住北京在拉丁美洲影響力的戰略基礎。

大陸戰略後撤 在拉美外交熄火

《華爾街日報》報導，隨著美軍進入委內瑞拉逮捕前總統馬杜洛，大陸在拉美構建地緣戰略立足點的十年布局被瞬間顛覆。了解大陸領導層內部討論的人士稱，北京在拉美地區採取「戰略後撤」，大陸政府短期內將不再尋求在拉丁美洲取得新的進展，並期盼美方在台海議題上也採取同樣態度，「如果西半球屬於美國人，那台灣海峽就屬於大陸人。」

知情人士表示，北京當下在委國的目標轉為防禦性，大陸領導層想看看川普的「美國優先」政策，是僅止於關注西半球，讓大陸有機會對自家周邊地區施加更多控制，還是其在委內瑞拉行動，將是美國在全球重新彰顯力量的第一步。預計於4月舉行的「川習會」應是對北京此一新謀算的真正考驗。

針對外媒報導，賴總統有意出席宏都拉斯新任總統就職典禮，北京正密切關注川普政府是否會允許賴過境美國。總統府發言人郭雅慧昨表示，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程，將循例適時向國人公開說明。

賴總統上任後，113年11月首次出訪馬紹爾群島、吐瓦魯和帛琉等南太平洋友邦國家，途中過境美國夏威夷、關島；此外，傳出賴清德原訂去年8月訪問拉丁美洲，途中過境紐約，但川普政府因大陸抗議而拒絕讓賴過境，出訪計畫因此取消，這次賴清德是否能一圓過境美國本土的夢，備受矚目。

外交部稱 與世界各國積極交往

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，相信任何能夠拓展外交的機會，都是賴總統很關切的議題，若有明確安排，總統府一定會跟國人報告。

外交部僅強調，在總合外交及榮邦計畫之下，以不預設任何前提的方式，包括與宏都拉斯在內的世界各國積極地交往；任何有助台灣增加對國際社會的貢獻、拓展國際空間，外交部都會積極促成。