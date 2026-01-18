美媒披露 中國1400艘漁船兩度陣列式聚集東海

政治中心／綜合報導

根據美國紐約時報報導，有上千艘漁船，在去年耶誕節及今年1月11日，兩度在東海進行大規模陣列式聚集，甚至影響部分貨輪通行，有專家認為，可能是中國在演練海上民兵，試圖控制爭議性海域，本月17日，甚至首度出現無人機，入侵我東沙群島領空。





美國紐約時報依據資料分析報導 揭露中國漁船在去年耶誕節及今年1/11曾大規模集結成倒L型矩陣（圖／X @StarboardIntel）









密密麻麻的紅點，在台海周邊，慢慢集結，排成倒L型矩陣，這些全都是中國漁船，美國紐約時報依據資料分析報導，初估至少1400艘，異常在東海集結。

立委（民）王定宇：「可以確定不是在捕魚，這是一個有組織，有指揮的動作，各國的戰略專家認為，中國正在演練，把海上民兵把漁船，透過組織進行海上封鎖。」

根據紐約時報調查，相同的東海漁船演練，分別在去年耶誕節及今年1月11日，兩度發生，超過370公里長的海上陣列，導致部分貨輪必須繞道而行，有專家分析，去年的時間點，可能和正義使命軍演有關，目的是要阻攔他國對台支援。

立委（民）陳冠廷：「這種侵擾已經不是單一事件了，變成一種常態，他們（中國）試圖用這種新常態，讓我們喪失警惕變麻木。」





中國偵監無人機1/17入侵東沙群島領空 國防部怒斥違反國際法（圖／資料畫面）









中國侵略意圖擴張，不只在爭議性海域行動，更有偵監無人機，首度闖入東沙島領空。

國防部掌握，在1月17日，清晨5：41分，一架中國無人機接近，5點44分入侵東沙領空，在發出警告後，5點48分隨即離開，同天傍晚，中國解放軍南部戰區，還聲稱只是正常飛行訓練，正當合法。

聲源：國防部副發言人喬福駿：「共軍此種高度挑釁，不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，勢將受到譴責。」

淡江大學戰略所副教授林穎佑：「我們現在在東沙的防衛，是以海巡署為主，但是海巡是不是有相關的，高空攔截的，不管是高砲或者甚至是攔截的飛彈，這些武器，海巡署這邊是不是有辦法去操控，海巡跟空軍要如何去做一個協調，我想是我們接下來要去思考的方向。」





國防部1/17偵測到一架中共無人機在凌晨接近東沙領空 我國空軍隨即以廣播驅離（圖／民視新聞）









專家示警，中國戰術改變的小動作，我國得思考如何反制。

原文出處：軍事野心擴大！中國1400艘漁船兩度陣列式聚東海 無人機首度闖入東沙島領空

