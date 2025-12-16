美媒指台對等關稅佔比僅23% 專家：半導體業仍有隱憂

根據美國網路媒體報導，川普政府祭出關稅新制後，各國受影響程度差異明顯，數據顯示台灣出口美國商品目前僅23％需要繳納對等關稅，是所有主要貿易夥伴中比率最低。

目前台灣受影響的鋼鐵、鋁及衍生品稅率提高至50%，汽車零組件稅率25%，未列入豁免清單的一般貨品稅率20%，而半導體目前豁免，但未來還有變數。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣分析，「我們的對等關稅佔的比重雖然只有23%而已，但是我們的稅率其實還是高於日本以及南韓，而且我們還有疊加性的部分。」

專家分析，關鍵問題在於稅率，台灣由於產業結構因素，雖然被課對等關稅產業僅有23%，但是稅率高，且還需要疊加，而半導體關稅目前尚未明朗，更是未來觀察的重點，若最後稅率偏高，對於2026年的經濟成長將是一大衝擊。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，「未來如果美方的政府認為過度依賴在進口的半導體，即使是來自盟友的一個台灣，威脅到美方本土整體半導體供應鏈的一個安全，那麼隨時就有可能會啟動或是引用232條款。」

專家指出，不能排除美國以國安因素來對台灣半導體產產業課徵關稅，這也將促使產業加速前往美國布局。

