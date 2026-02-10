美媒指川普4月第一周訪陸 華郵：再施壓黎智英案機會

華盛頓郵報社論指出，78歲黎智英患有糖尿病、高血壓，餘生將在獄中度過，被判重刑實際等同死刑。

美國媒體報導，美國總統川普將在四月第一周，前往北京，與中國大陸領導人習近平舉行高峰會。針對傳媒大亨黎智英被重判20年，華盛頓郵報指出，川普4月訪中，是再次施壓的機會。（戚海倫報導）

美國政治媒體Politico引述3名熟悉行程的匿名消息人士說法報導，美國總統川普將在4月第1週，前往北京，和大陸國家主席習近平會面。

川普去年秋天在南韓和習近平會面，他曾經承諾今年4月訪問中國大陸，不過白宮還沒有公布確切日期。報導中提到，川習今年可能會面4次，四月第一周可能是第一次。

另外，黎智英遭到重判20年，華爾街日報和華盛頓郵報的社論指出，黎智英已經78歲，如果在獄中度過20年，等同判了死刑。華盛頓郵報報導，川普計畫在4月訪問中國，將是再次施壓的機會。華爾街日報社論指出，北京人士此刻應該捫心自問，持續監禁一名長者，負面消息與譴責聲浪不斷，是否真的符合中國利益。華盛頓郵報社論指出，黎智英重獲自由的唯一機會，如今可能在美國，總統川普已經多次提及，希望黎智英獲釋，也曾經直接向習近平提出。