美媒指賴清德將出訪宏都拉斯、過境美成焦點 總統府：純屬臆測

總統府發言人郭雅慧。（資料照，總統府提供）

美媒《華爾街日報》報導分析，美國突襲委內瑞拉後，如何影響中國在拉美布局，文中還揭露我國總統賴清德將在月底出訪宏都拉斯，參加新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）就任典禮，是否過境美國成為關注焦點，不過，總統府今（14日）回應表示，相關報導純屬臆測。

總統府發言人郭雅慧今（14日）表示，相關報導純屬臆測，元首若有確定出訪行程，將循例適時公開說明。

《華爾街日報》報導指出，美國突襲委內瑞拉逮捕委國總統馬杜洛夫婦後，熟知北京內部消息人士指出，中國暫時不積極在拉美擴張影響力，希望藉此能換來美方在台海議題上比照辦理，另有知情人士透露，賴清德已表達意願出席宏都拉斯阿斯夫拉27日登場的就職典禮，這也是北京關注要點，要看川普政府是否放行讓賴清德過境美國。

不過，我國與宏都拉斯仍處於斷交關係，宏都拉斯時任總統卡斯楚（Xiomara Castro）政府，2023年3月26日先宣布與我國斷交，並在同天和中共建交，但宏國白蝦等出口產業也因此大受衝擊，今年總統大選勝出的阿斯夫拉，競選時主張恢復與台邦交，上任後也旋即前往美國訪問，外交政策料與前朝大不相同。





