美媒探討如果「台積電」被中國強行接管 可能引爆全球科技業災難後果

Cestrian Capital預期如果中國在物理或經濟上控制台灣，台積電的產能可能會受到限制。（圖片來源／信傳媒編輯部）

最近媒體報導，總統賴清德日前宣布提出1.25兆新台幣國防特別預算，同時強調北京以2027年完成武統台灣為目標的準備，加速侵略台灣整備。

2027年恰好是中共解放軍建軍100年，這一年可能武統台灣的預測是由美軍前印太司令戴維森2021年提出，他稱習近平下令，在2027年解放軍建軍百年之際，要具備成功攻台的能力。

美國財經媒體《Seekingalpha》的記者也注意到台海情勢緊張的相關報導，他們採訪分析師Victor Dergunov、喬納森·韋伯（Jonathan Weber）和金融服務公司Cestrian Capital Research，詢問他們關於若台灣被接管，將如何影響全球晶片產業的問題。

目前，台灣是全球最大的先進半導體生產國家，可能被中國接管的擔憂長期困擾科技業和投資圈。

Victor Dergunov認為，如果台灣被中國強行統一，將對全球晶片產業以及世界經濟穩定，產生災難性的衝擊。特別是台積電（TSMC） 的營運假設受到嚴重干擾，全球科技產業可能會陷入停滯。

然而，台灣最終的命運很大程度取決於北京接管的方式。即使對中國而言，武力侵犯台灣極具挑戰性，很有可能將美國和其他國家捲入台海衝突，因此對各方而言並非最佳選擇。

另一種可能是，北京若以某種和平方式接管台灣，晶片產業乃至全世界都更容易消化。負面影響很可能是暫時的，全球晶片產業在和平接管的情況下也可能更快復甦。

Cestrian Capital Research指出，二戰後建立的世界秩序正在重塑，許多版圖的碎片已被拋向空中，無人能確定它們何時何地會落下。

其中一塊碎片是台灣，從投資角度來看，台灣的核心在於台積電（TSMC）。台積電當初歐洲公司飛利浦和台灣政府合資成立，在商用半導體製造技術方面，其創新能力和投入的人才、資金，都遠超所有競爭對手，你們使用的電子裝置內建微小的先進晶片，那麼它們很可能由台積電生產。

兩岸若統一，台積電的產能可能會受限

Cestrian 預期如果中國在物理或經濟上控制台灣，台積電的產能可能會受到限制，投資人和業內人士必須對此種可能性保持高度警覺。美國聯邦政府正在採取的緩衝措施，最近川普總統啟動「創世紀任務」(Genesis Mission)，其規模龐大，而且涉及科技業等多種產業，可惜可能為時已晚，因為半導體產業瞬息萬變。

持有晶片產業股票的投資人需要警惕這一類風險。半導體產業仍然屬於周期產業，應該以週期性的方式來對待；擔憂的投資人需要做好準備，持有現金或使用反向ETF（例如ProShares UltraShort Semiconductors (SSG)或Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (SOXS)），來對沖多頭部位的風險。

韋伯坦言，他希望台海能夠避免戰爭，但如果台灣和中國之間的緊張局勢升級，台積電肯定會受到非常嚴重的影響。由於台積電對全球晶片供應鏈至關重要，美國科技巨頭蘋果、輝達（nVidia）和超微（AMD）等公司也可能受到嚴重影響。

因為晶片產業對全球經濟的重要性突出，其他產業和國家也可能受到顯著影響。例如，英特爾（Intel）等在台灣以外地區進行晶片生產，對於維持部分供應至關重要。

