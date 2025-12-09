天然氣運輸船。(Canva)

美媒揭中國攻台三階段 能源封鎖恐成威脅

《華爾街日報》近日發布分析報導，針對中國可能對台動武的方式提出最新研判，包括「全面入侵三階段」、以海警名義進行「隔離」行動，以及利用台灣能源依賴的致命弱點施壓等策略。





報導引述多項軍事推演指出，中國若發動全面攻台，可能採取三階段行動：第一階段為大量飛彈「聯合火力打擊」，試圖癱瘓台灣的防空、雷達與指揮節點；第二階段為渡海與登陸，其中桃園沿岸因地形與戰略位置被視為最可能的攻擊方向，解放軍也正演練「移動式碼頭」以加速重裝備上岸；第三階段則是向台北推進並奪取港口，左右後續戰局。

報導指出，中國未必選擇高風險的全面入侵，「封鎖」或「隔離」反而成本更低、威脅更大。台灣有 97% 能源仰賴海運進口，液化天然氣（LNG）在完全中斷情況下僅能維持約 11 至 14 天，被視為防衛上的「阿基里斯之腱」。





中國可能以海警船建立「執法圈」，在灰色地帶行動中攔截商船，不至於跨越戰爭門檻，卻能逐步壓縮台灣經濟空間，迫使美國面臨是否介入的兩難。





報導也指出，中國沿福建的大規模軍事擴建持續進行，包括直升機基地與可軍民兩用機場，並引發外界對中國中期攻台企圖的警戒。





報導總結，中國具備破壞性攻擊能力，但若欲以最少成本逼迫台灣讓步，封鎖與能源戰可能比登陸更具實務可行性。