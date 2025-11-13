美媒揭中國繞道 取得輝達Blackwell晶片

▲ 中國公司仍規避美國出口管制，獲得輝達最先進的Blackwell晶片。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普上任後明確下達針對中國的晶片禁令，本月初更明確表態，輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片將不會出售給中國。然而，美國媒體華爾街日報揭露，中國公司仍規避美國出口管制，獲得輝達最先進的Blackwell晶片。

根據華爾街日報報導，輝達向許多AI運算伺服器合作廠商出售大量晶片，其中一家位於矽谷的伺服器製造商Aivres，其母公司由總部設在中國濟南市的浪潮集團（Inspur），持有1/3股份。 浪潮集團在2023年被美國政府列入國家安全貿易黑名單，直指其參與軍用超級電腦開發計畫。

華爾街日報指出，Aivres在2024年中開始與印尼電信業者Indosat Ooredoo Hutchison的雲端運算業務部門商談交易，Indosat是卡達電信公司Ooredoo和香港企業集團長江和記公司的合資企業。該公司以約1億美元的價格，向Aivres購買了32個輝達GB200伺服器機架。每個伺服器機架，包含72顆輝達最先進的Blackwell晶片，共2304顆晶片；不過，報導也提到，與開發最先進AI系統所需的數十萬顆晶片相比，這數量仍微不足道。

報導引述消息人士說法指稱，印尼電信商Indosat在艾維斯幫助下找到客戶，該客戶是位於上海的AI新創INF Tech，公司創辦人漆遠是上海復旦大學人工智慧研究所的所長。復旦大學的代表也參與交易談判，INF最終與該公司簽署合約。

華爾街日報指出，截至10月，這些伺服器已交付且正在安裝，投入營運後將幫助INF訓練金融應用和藥物研發等人工智慧模型，該公司聲稱，公司AI產品專注於金融與健康產業，熟悉出口管制規定的律師表示，只要這家中國公司沒有利用這些晶片幫助中國進行軍事情報蒐集或製造大規模殺傷性武器，就符合川普政府時期美國的出口管制規定。不過，主張加強技術管制的人士對此頗為擔憂。他們認為即使中企目前僅從事商用業務，未來仍可能因中國政府的「軍民融合」策略，悄悄為共軍服務。

