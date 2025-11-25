美媒揭密：習近平罕見主動致電川普 因日中關係緊張欲影響對台政策

習近平週一主動致電川普，試圖影響對台政策。圖為兩人10月30日在南韓釜山會談。美聯社



中國國家主席習近平與美國總統川普週一（11/24）通話，美國《華爾街日報》引述知情人士稱，這次是習近平罕見主動致電。由於日本首相高市早苗公開闡明日本對「台灣有事」的立場，習近平試圖在此時影響川普對台灣的看法。

報導引述知情人士稱，習近平致電川普的焦點就是台灣，川普則將話題引向烏克蘭，因為川普正試圖迅速終結俄烏戰爭，而美方與烏克蘭的談判似有進展。

對美中關係而言，台灣與烏克蘭這兩個議題都極其敏感，但川習對話時鮮少將兩個議題建立關聯。接近北京的人士透露，這次是習近平主動聯繫，也是中方在外交上罕見的主動試探之舉。

廣告 廣告

報導稱，過去數十年來，中國領導人唯一一次主動聯繫美國總統，是在2001年911恐怖攻擊後，時任中國國家主席江澤民發電報向時任美國總統布希（George W. Bush）表示慰問。兩人隨後在9月12日通電話，但根據中國官方說法，當時也是應美國總統要求才通話。

週一的川習通話後，中國官媒新華社深夜搶先發布消息，宣稱「習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。」

根據新華社報導，川普在通話中回答：「中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。」

大約3小時後，川普才在社群媒體Truth Social發文談到這次通話。他的發文內容未提及台灣，也未提及近期的日中外交危機。《華爾街日報》指出，如此略過不提可能會使區域盟友更加不安。

川普表示，他與習近平討論了烏克蘭戰爭、芬太尼與大豆等議題。他並稱，已接受習近平邀請，將於明年4月訪問北京，也邀請習近平明年稍晚訪問美國。川普寫道：「我們與中國的關係極為強大！」

日中關係緊張 習近平欲藉機影響川普對台看法

日本首相高市早苗7日在國會答詢時表示，若中國奪取台灣，日本可能介入。北京除對此強烈反彈之外，也對美國國務院的回應感到憤怒。美國國務院在X平台發文，重申對美日同盟堅定不移的承諾，且堅決反對任何片面改變台海現狀的行為。

報導引述接近北京的人士表示，習近平認為此時具備戰略機會，可影響川普對台灣的看法。

川普從未表態是否會軍事干預台海衝突。他曾表示，公開承諾協防會削弱他與習近平談判的地位，又稱習近平曾承諾在他任內不會入侵，但中方從未承認有此承諾。

報導稱，川普政府近來延遲軍援等動向，讓台灣愈發擔心美國可能犧牲對台支持，以換取與中國的經濟協議。

曾任歐巴馬政府國安高層官員、現任喬治城大學教授麥艾文（Evan Medeiros）表示，習近平主動致電「極不尋常」，顯示習自認此時「有機會影響川普的觀點」。

麥艾文表示，台灣政策幾乎肯定是習近平思維的核心，「要讓美國更接近中國對台灣未來的想法」。

此次通話談及台灣也格外引人注目，因為上月在南韓舉行的「川習會」中，中方罕見未提及台灣。接近北京的人士透露，習近平不願在第三國談論如此敏感的議題，而且當時有許多緊迫問題要在90分鐘內處理。

知情人士稱，習近平決定將台灣議題留待明年四月川普訪中時直接提出。屆時川普將在北京停留數日，習近平可施壓要求美國超越長久以來的「戰略模糊」政策，正式表態「反對」台灣獨立、支持「和平統一」。北京希望藉此讓台灣陷入孤立。

除此之外，隨著川普努力推動結束俄烏戰爭，北京也希望在和平協議上扮演更積極的角色。華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻就表示：「中國在觀察烏克蘭和平協議，並覺得有必要更深度介入。」

更多太報報導

高市早苗擁抱、滑椅盡顯「社交狠角色」 彭博：打破日本男性僵化外交作風

台灣戰略位置更勝台積電！ 美學者:台美關係逼近臨界點「未來幾月是關鍵」

【一文看懂】高市早苗發言掀波其實是好事？五個重點看日本將如何因應台海危機