美媒揭美軍恐無力保台 藍委質問：賴政府的備案是什麼？

美媒《紐約時報》近日引述美國戰爭部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief）指稱，解放軍擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣之前就將其摧毀，美軍恐無力保台。對此，國民黨立院黨團今（11日）表示，請總統賴清德說明備案是什麼？也要到國會報告，告訴人民到底買的武器是否真正具備戰力保存能力？

國民黨團今說，「優勢簡報」並非危言聳聽，而是一記嚴厲的國安警鐘，真正的國家安全不能被口號壟斷；台灣要安全就必須自立自強，先進武器要買得到，也要運得到，更要軍工技術必須回到台灣，能夠生產得出來，台灣才有和平可能。尤其兩岸應立即恢復溝通，降低誤判風險；這不是投降，而是務實地保全台灣人民生命財產的安全。

國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥表示，當美國高層坦言「每次兵推都輸」，這意味著台灣國安情勢，已經到了不能再靠口號、大內宣催眠人民的地步。但賴政府仍依然用「美台堅若磐石」、「國際挺台不變」的政治語言，掩蓋真正的風險。

林沛祥質疑，美國援台承諾高度不確定，賴政府是否還押注「美軍一定會來」？根據「優勢簡報」都揭示美軍可能無法突破解放軍火力，賴政府口中的第一島鏈聯防，是否只是畫餅？政府的備案是什麼？

他質問，1.25兆元高額國防特別預算到底買了什麼？如果當購買先進武器來不了、運不到，甚至被解放軍摧毀，賴政府編列上兆元國防預算，到底有多少真正能用得上？

林沛祥強調，賴政府缺乏務實避戰策略，台灣不能綁在「單邊押寶」的危險上，美國強化軍事為了避免戰爭，但從蔡政府到賴政府，逐步切斷兩岸溝通管道，片面升高風險；真正的國安是「備戰而不求戰、避戰而不畏戰」，而不是單邊挑釁，讓台灣陷入戰爭風險。

國民黨立委賴士葆也說，美國總統川普至今從來沒有說過「如果台灣有事，就是美國有事」，直白地說就是台灣有事美國會出兵保台；但在拜登政府時期，則多次明確表達將會保衛台灣。且川普上任後的對中政策，不同於過去幾任美國總統，如今只願意專注「美國再偉大」，其他國家的事要自己去解決，基本上是不再干預。

賴士葆表示，AIT處長谷立言說「理想終局是兩岸透過對話，尋求雙方可接受的解決方案」換言之美方也認為台灣備戰、也要避戰，而避戰最好的方式就是兩岸對話、交流。但民進黨政府只押單邊封鎖對話，將大陸視為境外敵對勢力，兩岸交流並不等於投降，唯有降低敵意，才能避免戰爭。



