美媒搶先曝關稅降至15％ 林楚茵轟黃國昌：無恥收割

即時中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌前（11）日閃電赴美3天，宣稱是要至華府向美方高層交流軍購、關稅等議題；不過外媒報導指出，台美關稅將降至15％、與日韓相同水準。對此，民進黨立委林楚茵今（13）日直批，黃國昌提案延會結果不審預算，自己跑去美國「畢業旅行」，還拿關稅當藉口，其實是被叫去訓話。「不只是薪水小偷，還是無恥收割機！」

林楚茵在臉書發文指出，黃國昌赴美要「談關稅」，還沒下飛機，《紐約時報》就報導台美關稅談判接近完成，將降至15％、與日韓相同水準。

「行政院談判團隊數個月努力的成果，黃國昌這時候飛過去是要搶什麼功？」林楚茵直言，去年的黃國昌，左打政府團隊「談判黑箱」，右罵川普總統「認知錯誤」；今年的黃國昌，搖身一變成「雲端談判專家」，人還沒到關稅就談好了！

林楚茵強調，華府資深人士也透露美方安排此行真正目的，就是要當面向黃國昌重申，強化台灣國防實力刻不容緩，希望民眾黨展現台灣一致對外；白話翻譯，就是叫你別再擋國防預算！

最後林楚茵更直批黃國昌，提案延會結果不審預算，自己跑去美國「畢業旅行」，還拿關稅當藉口，其實是被叫去訓話。「不只是薪水小偷，還是無恥收割機！」

