美媒早就知道？川普批准抓捕馬杜洛行動 主流媒體罕見配合保密

據《Semafor》4日披露，《紐約時報》與《華盛頓郵報》在美國對委內瑞拉發動秘密突襲行動前獲悉相關情報，但為避免危及美軍安全而延後發布報導。兩名知情人士透露，川普政府與這兩家新聞機構在行動前進行了溝通，媒體最終決定配合維持機密。

據報導，美國總統川普（Donald Trump）於2日晚間10時46分批准逮捕委內瑞拉總統的行動，隔日與政府高層盛讚這次行動的成功。美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，這次行動展現了「協調性、隱密性、精準度，以及美國正義的長臂」，並強調行動在深夜進行且無美軍傷亡。

赫格塞斯並未提及新聞媒體配合保密的決定。與其他國家不同，美國政府並無法律機制可阻止媒體發布機密資訊，但這些媒體在政府警告報導可能使執行任務的美軍暴露於危險後，自願延後數小時發布消息。

白宮、國防部及《華盛頓郵報》發言人均拒絕評論2日晚間記者與官員間的對話內容。《紐約時報》發言人則未立即回應相關詢問。

儘管川普對新聞媒體長期抱持敵意，且此態度貫穿其第二任期，但數家美國主流媒體仍決定延後發布消息，反映出重大媒體對白宮秘密軍事行動的傳統尊重。美國防部去年實施新政策，因收緊大樓內部報導限制，迫使多家新聞機構離開其在五角大廈的新聞工作空間。

美國媒體過去也有類似先例。《紐約時報》曾在豬玀灣入侵前隱瞞部分細節，並在布希政府時期因白宮官員稱發布報導將危及美國人性命，而延後數月發布國安局無令狀監聽的報導。去年8月，美國媒體也曾延後報導美國與俄羅斯進行囚犯交換。

