美媒曝五角大廈報告：共軍估2027年具備「對台灣開戰並取勝」能力

《路透社》披露五角大廈評估報告草案，內容詳細描述中國的軍事擴張，美方評估，中共預期在2027年底前具備對台「開戰並取勝」的能力，其中可能包括對距離中國1500至2000海里的目標發動打擊，也就是美軍航母一接近關島就在射程範圍內，如果攻擊規模夠大，恐怕嚴重干擾美軍在亞太地區的部署及行動。

根據《路透社》報導，五角大廈的報告草案指出，中共很可能已在靠近中蒙邊境的飛彈發射井區，部署超過100枚洲際彈道飛彈，不過並未指出新部署飛彈的潛在攻擊目標，官員也提醒，報告在送交國會議員前，內容仍可能有所調整。

報告草案也提到，中國的核武擴張仍在繼續，雖然中共的核彈頭庫存於2024年維持在600枚出頭，生產速度相較於前幾年有所放緩，但仍朝2030年前擁有超過1,000枚核彈頭的目標前進。

