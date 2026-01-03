美媒曝川普下令攻擊委內瑞拉 馬杜洛宣布國家進入緊急狀態
委內瑞拉首都卡拉卡斯於當地時間3日凌晨2時（台灣時間下午2時）傳出多起巨大爆炸聲及竄起濃煙，現場並可聽見疑似飛機掠過上空的轟鳴聲。目擊者表示，卡拉卡斯市南部附近一座主要軍事基地甚至傳出停電。美國哥倫比亞廣播公司新聞網《CBS News》引述美國官員說法，稱川普政府下令對委內瑞拉境內目標發動攻擊。
美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述美國官員說法報導，川普（Donald Trump）總統今天稍早已下令對委內瑞拉境內包括軍事設施在內的目標發動攻擊；《CBS》記者也在社群平台X分享相關消息。
目前美國已在加勒比海部署海軍特遣部隊，川普更揚言不排除對委內瑞拉展開地面行動，並持續施壓委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），包括擴大制裁、加強美軍區域部署，以及對疑似毒品走私船隻實施多次打擊行動。
目前，白宮與五角大廈尚未對路透社置評請求作出回應。委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）則宣布國家進入緊急狀態，以因應所謂美國對於委國首都卡拉卡斯的「極為嚴重軍事侵略」。
