美媒曝川普下令空襲委內瑞拉！卡拉卡斯深夜傳爆炸 馬杜洛宣布全國緊急狀態

委內瑞拉首都卡拉卡斯於今（3）日凌晨多次傳出爆炸聲響。據不願具名的美國官員透露，川普早在數日前便已下達指令，批准對委內瑞拉境內的軍事設施及特定目標展開空襲。對此，委內瑞拉政府隨即發表聲明，嚴正抗議美方的「侵略行徑」，總統馬杜洛也宣布，全國正式進入緊急狀態。

據美媒CBS News報導，兩名知情的美國官員證實，川普在任務正式執行前數日，即已批准美軍對委內瑞拉領土發動軍事打擊。消息人士指出，該項作戰計畫原定於聖誕節期間展開，但由於美軍當時優先調度資源，打擊奈及利亞境內的伊斯蘭國（ISIS）勢力，加上後續數日天候不佳，行動才延宕至今日執行。

另據Sky News報導，委內瑞拉政府稍早發表聲明，對美國的軍事行動表達強烈「否定與譴責」。委方指控，華府此舉意在掠奪該國石油、礦產等關鍵戰略資源，並企圖以武力破壞委內瑞拉的政治獨立性，強調「這種侵略行為不僅威脅國際和平與穩定，尤其對拉丁美洲及加勒比地區構成重大風險，更嚴重危及數百萬人的生命安全。」

