美媒曝美軍恐無力保台 政院：持續強化防衛能力才能得到和平

行政院今日召開院會，會後舉行記者會。行政院提供



「紐約時報」引述美國戰爭部機密簡報，示警美國在新型態戰爭的準備遠不及中國，多次台海兵推結果都是美國戰敗，恐無力保台。行政院發言人李慧芝今(12/11)日對此表示，兵推是要發現問題而不是斷論勝負，在美國的國家安全戰略報告中，也強調會在第一島鏈上打造可遏止戰爭的軍隊；她強調，和平是靠實力，持續強化防衛能力才是最必要的工作，以實力做為後盾才能真正得到和平。

行政院今日召開院會，院會後記者會中有媒體詢問，「紐約時報」社論引述美國戰爭部機密簡報，談到美國在新型態戰爭準備，解放軍擁有足夠的飛彈，能在美國先進武器抵達台灣前就摧毀，國民黨團質疑民進黨政府買武器只是買心酸的，政院對此有何看法?

李慧芝回應說，行政院有注意到「紐約時報」的報導，美國官方的簡報實質內容為何不確定，但可以確定的是，兵推是要發現問題而不是要斷論勝負。另外，美國近日有公布國家安全戰略報告，很清楚指出台灣的地位是在地緣戰略及全球航運的關鍵位置，對美國的經濟具有重大影響。

她指出，在美國國家安全戰略報告中，也指出美國維持軍事優勢嚇阻台海衝突是首要任務，也強調美國會打造第一島鏈上可以遏止戰爭的軍隊，也呼籲第一島鏈上的盟友要投入更多資源來集體防衛，投資關鍵的嚇阻力，也避免出現不利於防衛台灣的軍事狀態。

李慧芝強調，對於威權企圖，行政院還是要重申，和平是靠實力，持續強化防衛能力才是最必要的工作，以實力做為後盾才能真正得到和平。

