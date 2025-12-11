美媒曝美軍恐無力保台？行政院：持續強化防衛能力才是最必要的工作

記者盧素梅／台北報導

行政院發言人李慧芝今（11）日主持行政院會會後記者會。（圖／行政院提供）

《紐約時報》引述美國戰爭部機密簡報，示警美國在新型態戰爭的準備遠不及中國，多次台海兵推結果都是美國戰敗，恐無力保台。對此，行政院發言人李慧芝今（11）日回應，美國近日有公布國家安全戰略報告，很清楚指出台灣的地位，是在地緣戰略及全球航運的關鍵位置，對美國的經濟具有重大影響。

近日《紐約時報》引述美國戰爭部的機密評估報告指出，儘管美國最新國家安全戰略（NSS）強調以嚇阻防止台海衝突，但五角大廈淨評估辦公室（ONA）撰寫的「優勢簡報」（Overmatch Brief）示警，美國在新型態戰爭的準備遠不及中國，多次兵推結果顯示美國都是戰敗。

對於美媒報導美軍無力保台，李慧芝在院會後記者會回應，行政院有注意到《紐約時報》的報導，美國官方的簡報實質內容為何，我們不確定，但可以確定的是，兵推是要發現問題而不是要斷論勝負。另外，也很清楚可以看到，美國近日有公布國家安全戰略報告，很清楚指出台灣的地位，是在地緣戰略及全球航運的關鍵位置，對美國的經濟具有重大影響。

李慧芝強調，在美國的國家安全戰略報告中，也指出美國維持軍事優勢嚇阻台海衝突，是首要任務，也強調美國會打造第一島鏈上可以遏止戰爭的軍隊，也呼籲第一島鏈上的盟友要投入更多資源要集體防衛，投資關鍵的嚇阻力，也避免出現不利於防衛台灣的軍事狀態。

李慧芝表示，對於威權企圖，行政院還是要重申，和平是靠實力，持續強化防衛能力才是最必要的工作，以實力作為後盾才能真正得到和平。

