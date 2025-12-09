美媒爆佐佐木朗希跟隨大谷翔平參戰2026經典賽 道奇教頭：非常棘手

2026年世界棒球經典賽（WBC）將在明年3月登場，日前大谷翔平確認參賽，引起討論，現在更有美國棒球記者爆料投手佐佐木朗希已進入日本隊的35人名單，對此MLB道奇隊總教練羅伯特（Dave Roberts）澄清表示「還沒」，也透露決定要不要讓日本球員參加WBC這件事「非常棘手」，也要對投球、打擊做出限制。

2026年世界棒球經典賽將在明年3月5日登場、3月17日結束，長達近兩週的賽程，讓道奇隊頭痛。羅伯特8日在棒球冬季會議上提到，不確定大谷翔平是否會在WBC登板，但以教練的立場，希望他不要投球，畢竟WBC結束後，距離美職開幕戰僅有9天，不過他表示，大谷翔平非常了解自己的身體狀況，應該還是會全力以赴，並未多透露如何限制。

延伸閱讀：「雙刀流」大谷翔平參加2026經典賽 道奇總教練：希望只扛DH

而除了大谷翔平，道奇另一位日籍投手佐佐木朗希也傳出已在日本隊初選名單，外界推測他跟隨大谷投入WBC賽事，不過羅伯特否認，表示佐佐木朗希跟山本由伸都還沒確定是否參賽，他理解球員們代表國家出戰的意義，但對於每個人的出賽限制，包括投球狀況、使用方式都還要進一步協調。

責任編輯／張碧珊

