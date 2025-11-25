美媒爆「習近平主動打給川普」！中國外交部不認：通話是美方發起的

記者陳思妤／台北報導

中國外交部發言人毛寧主持例行記者會（圖／翻攝自中國外交部網站）

美國總統川普24日晚間和中國國家主席習近平通話，《華爾街日報》報導指，是由習近平主動致電川普。不過，中國外交部今（25）日堅稱，據了解，通話是美方發起的。

中國官媒《新華社》聲稱，習近平在通話中闡明中方在台灣議題上的原則立場，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。但是，川普在社群平台發文透露雙方對話內容時，卻隻字未提台灣。

《華爾街日報》報導則指，這次兩人通話是由習近平主動致電川普。但中國外交部發言人毛寧今在例行記者會上被問到，通話是中方主動提議，還是應美方要求時，卻堅稱川普第二任期以來，中美元首保持著經常性的交往，「據我了解，此次通話是美方發起的」。

廣告 廣告

毛寧表示，通話的氛圍是正面的、友好的、建設性的，兩國元首就共同關心的問題進行溝通，對中美關係穩定發展十分重要。

不過，對於川普今天和日本首相高市早苗通話，毛寧稱，美日領導人的通話是美國和日本之間的事情，她不做評論，「至於台灣問題，是中國的內政，不容許任何外部勢力干涉」。

更多三立新聞網報導

中國急定調川習通話「談台灣」 總統府：不實敘事無法改變互不隸屬事實

新聞幕後／川習才見面 為何習近平急通話？台學者揭中共焦急原因

傅崐萁提了！中配參政免放棄國籍 王義川：難怪說2028不一定有和平選舉

中國遊客見「習近平」立刻閉嘴還落跑！日本電視台街訪片段瘋傳

