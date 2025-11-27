美媒稱川普建議高市別刺激北京 日本政府否認

（中央社記者戴雅真東京27日專電）日本官房長官木原稔今天下午在記者會否認「華爾街日報」報導稱，美國總統川普25日與首相高市早苗通話時，曾建議在台灣議題上「發言節制」。木原表示，日本政府已向「華爾街日報」提出否定報導內容的要求。

「華爾街日報」引述日本官員與美方消息人士的話報導，川普與高市通話時，建議她避免在台灣主權問題上刺激北京。報導還說，川普提出的建議很委婉，並未施壓高市收回她的言論。

木原上午召開記者會時避談此事，下午卻態度一轉，否認報導內容。

木原上午表示，「川普總統先前就稍早的美中領袖（電話）會談在內，向首相說明最近的美中關係狀況」。他接著說，「會談詳細內容涉及外交上的往來，因此不予置評」。沒有正面回應報導內容。

然而，木原下午直接否認報導內容，表示「報導中寫道，川普就台灣主權相關議題，建議（首相）不要挑釁中國政府，這並非事實」。

他並表示，日本政府已經向「華爾街日報」提出否定報導內容的要求。

至於為何上午避談此事，下午卻又明確否認，木原表示，「政府接獲大量詢問，判斷有必要加以澄清」。（編輯：唐聲揚）1141127