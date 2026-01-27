美媒被餵養大外宣?《華爾街日報》曝張又俠洩核機密 專家批 : 根本沒必要

張又俠(左)曾被視認為習近平在軍中最鐵的盟友，是習近平掌控軍隊的「壓艙石」。 圖:翻攝自X(新頭殼合成)

[Newtalk新聞] 據《華爾街日報》( WSJ ) 披露，中共中央已派出專案小組，針對張又俠於 2007 年至 2012 年擔任瀋陽軍區司令員期間的五年任期展開深入調查。報導指出，該小組目前已抵達瀋陽，並選擇下榻當地酒店，而非張又俠擁有關係網的軍事基地。

對此，X 平台帳號《蔡慎坤》評論指出，《華爾街日報》表面上扮演「海外聽床師」角色，實際上已淪為「大外宣」喉舌，所獲資訊為官方統一口徑，藉由西方主流媒體對張又俠進行抹黑，形成海外輿論壓力，使黨政軍高層接受對張又俠的定罪，以穩定黨心與軍心，並為抓捕行動提供合法性與緊迫性。評論質疑相關指控在邏輯上難以成立，認為美方無法以金錢交換張又俠的重要情報。

此外，X 平台帳號《貓神》指出，近 48 小時內，未見中國官方或主流媒體對多名高層官員有新的公開露面報導。習近平方面，官方來源如《新華網》、《人民網》及政府網站的最近活動紀錄，停留在較早時期，例如 2025 年 11 月左右的全運會開幕或此前的新年致辭與會議，並無 2026 年 1 月 25 日至 26 日的現場活動、會見或考察報導。X 平台與網路上的相關討論，多為傳聞、分析或舊聞重提，未有確鑿新露面證據。

陳一新方面，未找到近 48 小時，甚至近數月的公開露面報導，搜尋結果多為歷史事件或無關內容，缺乏最新動態。李強在近 48 小時內亦無公開露面消息，相關資訊多為 2025 年較早時期的出訪或會議舊聞，以及分析性傳聞，未見 1 月 25 日至 26 日的新活動。

蔡奇近期被多次報導缺席重要會議或活動，最後一次公開露面提及於 2025 年 11 月上旬左右，其後出現大量「消失」或缺席傳聞，近 48 小時內仍無新露面確認。王小洪近 48 小時內同樣未見公開露面，相關報導多指向 2025 年 11 月至 12 月期間的「低調露面」或闢謠性質訊息，最近一次提及為 2025 年 12 月的禁毒會議，尚無 2026 年 1 月的新動態。

