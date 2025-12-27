美媒訪多位議員：2026美中關係恐破裂

美國政治新聞網POLITICO廿六日刊登對逾廿五位跨黨派國會議員的訪問，題為「二○二六年中美關係恐破裂之四個方面」，列出四項可能於明年破壞美中關係的因素，其中包括台灣議題。

藉由十月卅日南韓釜山的「川習會」，美中雖達成一年的貿易休兵協議，但多位國會議員均認為，美中緊張的緩和將十分短暫，甚至目前就有動盪的跡象，而明年美中關係可能因大陸未依雙方協議採購足額黃豆、緊張危險的「台灣火藥庫」、大陸祭出對稀土等更多的出口管制與大陸軍力擴張這四個方面，又一次脫離軌道。

共和黨籍聯邦參議員提里斯明言，大陸「永遠不值得信任，他們總伺機而動」。

美國雖在最新版國安戰略（ＮＳＳ）或總統川普與中國大陸國家主席習近平的會談中，並未將台灣議題列為優先事項，但北京可能入侵台灣是另一個近期潛在的引爆點。

民主黨籍聯邦眾議員康納說，「中國正收緊對台灣的絞索」；其同黨同僚莫頓也說，「習近平在對抗、挑釁我們的盟友」，尤其是對澳洲及日本，的確存在「做得過火」的風險。

美國國會預定明年一月恢復開會，兩大黨議員已對台灣及貿易等多項美中議題摩拳擦掌。眾院「美國與中共戰略競爭特別委員會」民主黨籍議員史丹頓說，「現在好比重量級拳擊賽不同回合之間的短暫空檔」。

有受訪的議員直言，美國黃豆農高度依賴大陸市場，反而讓北京擁有強大的非關稅貿易武器。

日裔民主黨籍聯邦眾議員德田昭更指控，大陸拖延採購黃豆最容易引爆雙方衝突，這有損美國農民及消費者利益，「我們可能將看到，兩國關係因此出現最大的動盪和不穩」。

還有受訪議員提到，大陸雖暫時放寬稀土管制，但今後幾個月仍隨時可能藉由恢復相關限制作為施壓美國的切入點。大陸也在醫藥領域占據全球市場的主導地位，不禁令人擔憂將把出口管制擴大至藥品上。

另外，大陸持續致力發展世界級的軍力，足以挑戰美國在印太的主導地位。美國國防部長赫塞斯六日在加州錫米谷舉行的雷根國防論壇中說，美國的目標是確保大陸無法主宰美國或其盟友；美國將藉由實力而非對抗，以嚇阻大陸，並尋求權力平衡。

