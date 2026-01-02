美媒評台海成碰撞熱區

解放軍去年底對台進行大規模軍演，《福斯新聞》總結2025年台海局勢指出，緊張局勢比以往任何時期更為緊張，解放軍軍演從象徵性轉向實戰預演，導致台海現狀更為動蕩不安，誤判風險也隨之增加。報導同時也稱大陸侵台，不是短期內最可能發生的事件，軍演證明北京更傾向持續灰色地帶行動，避免觸發戰爭。

福斯報導，解放軍在2025年底針對台灣進行最大規模軍演，軍演項目包含實彈射擊以及模擬封鎖台灣。這次軍演不像過去僅是軍力的展現，而是演練在不達到戰爭門檻前提下，對台封鎖、隔離，進而在經濟與政治上扼殺台灣的脅迫行為，避免引發全球衝突。

美國戰爭部在2025年度報告中提醒，解放軍致力在2027年底前完備與台灣開戰並取得勝利的能力，隨著2026年到來，北京的計畫也進入倒數，華府正評估北京是否距離全面侵台更進一步。福斯認為，證據是雙向的，端看各界如何解讀。

報導分析，一方面解放軍在台灣周邊的行動規模與複雜度明顯提升，包含舉行聯合軍演、大規模動員與孤立台灣等，對台措辭北京也更加強硬；然從另一方面觀察，對台發動兩棲侵略，將是現代史上最複雜的軍事行動，對北京將是場關乎政治、經濟與軍事的豪賭，且北京自1979年侵略越南以後，從未與他國發生過大規模戰爭。

許多軍事分析師判斷，北京更傾向持續對台實施網路行動、經濟脅迫、法律戰與軍事威脅等灰色地帶行動，而非跨越戰爭紅線。福斯指出，這場軍演進一步證明這種觀點，藉由封鎖測試台灣及其夥伴的應對能力，同時避免觸發戰爭。

報導直言，台海仍將是2026年嚇阻與威脅的碰撞更頻繁且更明顯的熱區，不過目前美國與區域官員的普遍想法是，雖然台海衝突風險提高，但大陸入侵台灣還不是短期內最可能發生的事件，危險反而潛藏在持續的壓力、誤判與危機升級的各種因素之下，尤其當包含日本、菲律賓等更多國家直接捲入台灣問題時，更加劇這種危險。