美媒詢問兩岸2032終局 副總統：和平沒有設定時間表

（中央社記者葉素萍台北2日電）副總統蕭美琴日前接受美媒訪問表示，中國對台灣抱持強烈的民族主義敵意，無助於相互尊重與永續和平。被問到兩岸「2032年終局狀態」，她說，台灣追求的是永續和平，不知為何有設定2032年時間點的問題。對台灣而言，和平沒有設定時間表，是必須持續努力的目標。

總統府今天發布新聞稿指出，蕭副總統日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目專訪，訪談內容台灣時間12月1日已播出。

蕭副總統指出，台灣處在非常複雜艱鉅的地緣政治環境中，中國從未放棄使用武力。中國不斷迅速擴大軍事力量，不只是對台灣，也針對鄰近的日本、菲律賓和南海，甚至在非洲吉布地和世界其他地區部署軍力。

她說，另一個是混合戰。中國引用「孫子兵法」以及中國哲學「不戰而屈人之兵」的概念，設計許多混合戰術，包括心理戰、認知戰、假訊息，並使用網路攻擊，操弄滲透台灣的政治體制，採取諸多手段脅迫台灣社會，試圖在社會中散布恐懼以迫使人屈服。

副總統指出，台灣社會是世界上遭受網路攻擊最嚴重者之一。除此之外，中共在心理戰持續著重3個關鍵領域：首先是詆毀民主制度和民選政府，宣稱共產制度優於開放、自由、民主的制度，設法在台灣社會散播對政治體制不信任。

她說，其次是攻擊中國視為對其世界秩序觀構成威脅的個體，不斷對她和總統賴清德等人進行人身攻擊，甚至將一些人士列入通緝名單，包括倡導全民國防和自我防衛的立委。這些心理戰技巧也被用來試圖使台灣社會消音，壓制反對聲浪。第三是分化台灣和美國，以及分化台灣與世界其他國家，試圖在社會中宣傳美國不可靠，台灣沒有朋友，台灣被孤立的敘事。

蕭副總統說，「這是非常典型的霸凌手法」，將台灣邊緣化，讓台灣在國際社會中被孤立。無法出訪他國，無法加入國際組織，也無法為全球公共衛生做出貢獻。

主持人詢問，在不斷演變且始終存在的威脅情勢下，如何定義兩岸關係中的「勝利」，以及和平得以維持、關係正常化且不耗費一槍一彈的「2032年終局狀態」，是何種模樣。

副總統表示，台灣追求的是永續和平，不知為何有設定2032年時間點的問題。對台灣而言，重點在於是否能維持長久永續的和平，對和平沒有設定時間表，也是必須持續努力的目標。從台灣的角度來看，和平不能建立在一方支配另一方之上。只要存在支配、壓迫或打壓，就一定會有反抗，這不是一種永續的和平。

她說，和平必須包含一定程度的相互尊重。站在台灣的立場，渴望延續生活方式，維護自由、民主，以及台灣人民掌握自身命運的權利，亦即台灣人民有權決定自己的未來，並獲得世界各國對這個立場的尊重。台海的永續和平涉及中國更開明的領導方式，並意識到尊重台灣人民的意願是和平共處的要素之一。

副總統表示，永續和平涉及所有利害關係者，且各方都必須覺得自己是致勝方案的一部分，必須是一個雙贏的局面。中國領導階層談論過「中華民族的偉大復興」，中國人民也覺得在經濟與科技上的進步，理應獲得一定程度的尊重。對台灣而言，希望中國在進步的同時，也有更多的仁慈、同理心，並理解台灣人民也應有權決定自己的未來。如果能有這樣的尊重，台灣人民普遍非常友善且開放，是可以彼此合作的。

蕭副總統指出，前述是非常理想情況，但回到現實就是中國對台灣抱持著強烈的民族主義敵意，軍事姿態極具侵略性，甚至威脅對台灣人民使用武力，這些都無助於相互尊重與永續和平。這也是為什麼台灣需要強化自身的實力。理想的狀況是一個經濟和軍事方面強大且有自信的台灣，擁有國際支持，確保對自身未來的決定能受到尊重。（編輯：萬淑彰）1141202