美媒連日轟台灣 方恩格：民進黨政府經營外媒出狀況了？

美國軍事政治雜誌《國家利益》（The National Interest）刊出專文，直指台灣潛艦國造計畫面臨嚴重內部問題，引發國際政治觀察家方恩格律師關注。方恩格在臉書上質疑台灣經營外媒及外國學者關係是否出現問題，並列舉近期多起外媒對台灣不利的報導。

國防部長顧立雄坦言對海鯤號製作時程過於樂觀。（圖／台船）

《國家利益》3日發表由華府台美關係研究中心研究員孫廷禎撰寫的專文〈台灣潛艦困境的教訓〉（Lessons of Taiwan's Submarine Woes），文中指出台灣潛艦國造計畫陷入管理不善、資源不足與合約內鬥等困境。孫廷禎認為，這項台灣最雄心勃勃的國防自主計畫正因內部問題面臨嚴重威脅，對華府而言並非好消息。

專文批評潛艦國造（IDS）計畫長期受內部混亂困擾，連國防部長顧立雄都承認首艘潛艦的完成目標過於樂觀。更嚴重的是，合約商與海軍顧問郭璽因爭奪後續合約利益爆發內鬥，導致台船被迫公開澄清。甚至總統府層級召集人黃曙光也於關鍵階段辭職，引發外界對潛艦最終戰力的質疑。

台灣F16-V軍購遭美方嚴重遲交。（圖／報系資料照）

該文還指出，海鯤號造價遠高於日本「大鯨級」與韓國「島山安昌浩級」潛艦，讓外界懷疑此種建軍模式是否合理。文章強調，孤立不能成為醜聞與失敗的藉口，若台灣堅持推動高風險軍備計畫，就必須根本強化專案管理與技術授權能力，否則「拼湊式」造艦終將損害其戰力。

對此，方恩格律師在臉書發文表示，近期美國媒體對台灣的報導似乎出現轉向。他列舉了三個例子：美國學者Lyle Goldstein投稿TIME雜誌批評賴清德總統、CNN報導美國官員缺席在紐約市挺台灣活動，以及《國家利益》刊登文章批評國造海鯤級潛艦。方恩格最後提出質疑：「台灣經營外媒及外國學者關係，怎麽了？」

