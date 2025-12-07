美媒驚爆台海戰爭「3階段」！桃園近機場+港口 恐成搶灘地點

台海局勢持續緊繃，美媒揭解放軍入侵台灣可能分成「3階段」，包括空襲、登陸搶灘與突破台北並占領，文章稱，桃園沿岸因鄰近台北港與國際機場，可能成為解放軍眼中的「理想登陸點」。

台海局勢近期持續緊繃。（圖／翻攝《央視》）

美國《華爾街日報》報導，解放軍入侵台灣可能分成三階段，第一階段是「火力打擊」，即將對台發動密集轟炸，目標包括防空系統、空軍基地、彈藥庫、指揮中心及沿海火炮。轟炸目的是「弱化」台灣防禦，並為兩棲部隊過海提供安全條件、瓦解台灣士氣，並以強大火力威懾美國干預。

第二階段是「跨海登陸」，報導引述分析指，這階段恐發生「血腥纏鬥」，美國退役海軍情報官丹恩（Michael Dahm）指出，解放軍可能依靠2種運輸方式，包括軍用兩棲艦艇、改裝民用船隻，這些船隻配備可下沉的傾斜甲板，使裝甲車輛直接駛入海水中，快速登陸。

至於選擇登陸地點至關重要，文章表示，若從南部登陸，可能遇到較少台灣軍隊，但須長途跋涉到核心區域台北，若從北部登陸，距台北較近，但沙灘及沿岸防禦將更強，台灣恐透過炸毀橋梁、阻塞隧道及城市山區抵抗，拖慢敵軍前進。

陸多款新式飛彈在今年九三閱兵亮相。（圖／美聯社）

報導表示，台灣同時具備海灘、港口與機場且距離接近等條件的地區不多，可能被入侵的海灘之一是桃園地區約16.09公里的海岸線，臨近桃園國際機場，北部則有台北港。

而第三階段是突破登陸點、攻占台北，解放軍需要快速將更多兵力和重型裝備送上岸，以突破沙灘並向台北推進。主要港口將成為補給樞紐，民用渡輪與貨船可運送大量物資與後勤補給。報導引述美國新美國安全中心高級研究員舒加特（Thomas Shugart）指出，「如果中國大陸掌握港口，幾乎等於遊戲結束。」台灣可透過破壞港口或沉船封堵航道，延緩敵軍補給。

