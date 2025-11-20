美媒點名徐若熙「道奇有興趣」 稱有機會成為大聯盟等級守護神

美媒《Dodgers Nation》稱道奇球團對徐若熙有興趣。（翻攝味全龍臉書）

季外宣布挑戰旅外的味全龍本土王牌「龍之子」徐若熙，近日被專門撰寫洛杉磯道奇新聞的自媒體《Dodgers Nation》點名，稱道奇球團在自由市場上，對這位有意挑戰MLB的頂尖國際投手展現出興趣。

《Dodgers Nation》18日報導引述台媒說法，稱道奇是最積極關注徐若熙動向的其中一支大聯盟球隊。報導指出，儘管徐若熙一直存在傷勢困擾，但他除了球速夠快，還能投出多種變化球，有機會在MLB扮演救援投手的角色，在關鍵時刻替球隊關門。

報導也提到台灣選手與道奇的淵源，如首位登上MLB的台灣球員陳金鋒，與效力道奇期間以後援投手身分入選MLB明星賽的郭泓志。

不過報導指出，徐若熙將在大聯盟跟日職做出選擇，而日職球隊能給出更加優優渥的報價。

徐若熙本季中職先發19場，拿下5勝7敗，防禦率2.05，114局投球飆出120次三振，雙雙寫下生涯新高。徐若熙中職生涯共出賽64場，當中60場先發，繳出16勝18敗成績，投出349次三振，期間幫助味全龍在2023年登頂，他也收下該年台灣大賽MVP。

