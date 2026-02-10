美媒：川普4月初訪北京 會晤習近平

美國政治媒體 Politico 報導，根據三名熟悉行程的匿名消息人士指出，美國總統川普將於4月的第一周前往北京，與中國領導人習近平舉行一場外界期待已久的高峰會。這場峰會，可能是川普與習近平今年四次會面的首次。

圖為去年秋天川普（左）在南韓與習近平（右）會面。（路透社資料照）

川普去年秋天在南韓與習近平會面後，曾承諾將於今年4月訪問中國，但白宮至今尚未公布確切日期。

白宮與中國駐美大使館，尚未立即回應有關此行日期的置評請求。

川普與習近平上周通話，雙方討論從貿易到國際衝突等各項議題，外界普遍認為是為此行鋪路。

廣告 廣告

另外，香港壹傳媒創辦人黎智英被重判20年，《華爾街日報》與《華盛頓郵報》社論指出，78歲的黎智英餘生在獄中度過，等同被判死刑。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）社論寫道，蘋果日報創辦人黎智英遭判刑，代表被控煽動叛亂與陰謀勾結外國勢力，長達26個月的審判已結束，這同時代表香港在中國規範下，由荒蕪岩石變成希望與機會燈塔的自由，也已經結束。

《華盛頓郵報》（Washington Post）社論寫道，黎智英獲得自由的唯一機會如今可能在於美國，總統川普曾多次說希望他獲釋，並曾直接向習近平提出。川普計畫4月訪中，希望與中國達成經貿協議，這是再次就此向中方施壓的機會。

（責任主編：莊儱宇）​