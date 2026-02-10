美媒：川普4月初訪北京 會晤習近平
美國政治媒體 Politico 報導，根據三名熟悉行程的匿名消息人士指出，美國總統川普將於4月的第一周前往北京，與中國領導人習近平舉行一場外界期待已久的高峰會。這場峰會，可能是川普與習近平今年四次會面的首次。
川普去年秋天在南韓與習近平會面後，曾承諾將於今年4月訪問中國，但白宮至今尚未公布確切日期。
白宮與中國駐美大使館，尚未立即回應有關此行日期的置評請求。
川普與習近平上周通話，雙方討論從貿易到國際衝突等各項議題，外界普遍認為是為此行鋪路。
另外，香港壹傳媒創辦人黎智英被重判20年，《華爾街日報》與《華盛頓郵報》社論指出，78歲的黎智英餘生在獄中度過，等同被判死刑。
《華爾街日報》（Wall Street Journal）社論寫道，蘋果日報創辦人黎智英遭判刑，代表被控煽動叛亂與陰謀勾結外國勢力，長達26個月的審判已結束，這同時代表香港在中國規範下，由荒蕪岩石變成希望與機會燈塔的自由，也已經結束。
《華盛頓郵報》（Washington Post）社論寫道，黎智英獲得自由的唯一機會如今可能在於美國，總統川普曾多次說希望他獲釋，並曾直接向習近平提出。川普計畫4月訪中，希望與中國達成經貿協議，這是再次就此向中方施壓的機會。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
川普宣布：習近平將訪美 時間點曝光
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）即將在今年4月訪問中國北京，與中國國家主席習近平會面。他近日接受媒體訪問時透露，習近平預計將在「今年年底左右」訪問美國。根據NBC於8日...
8旬翁開車載妻 突暴衝自撞騎樓梁柱2人傷
8旬翁開車載妻 突暴衝自撞騎樓梁柱2人傷
高市早苗狂勝 震撼藍營
日相高市早苗在8日的眾院改選中，大獲全勝。《華爾街日報》分析指出，經此一役，高市得以進一步鞏固美日同盟。國民黨立委王鴻薇坦言，陸美兩大力量對日本選舉氛圍的影響，值得國民黨高度警覺。前藍委蔡正元也認為，賴清德總統可能走「台版高市早苗路線」，訴求的選舉手法會更刺激。不過，國民黨主席鄭麗文直言「放心」，日本對大陸絕不可能全面決裂，台灣要顧好自己，不能只做任人宰割的棋子。
中國美債監管傳聞加劇壓力，紐約匯市週一美元指數續挫0.84%
【財訊快報／劉敏夫】紐約匯市週一美元兌換一籃子主要貨幣下跌，延續上週五下滑態勢，因有媒體披露中國監管部門近期可能在引導金融機構控制其持有的美債規模。追蹤美元兌換6種主要貨幣的美元指數下跌0.84%，報96.816。美元兌歐元貶值0.0099美元，報1.1914美元兌換1歐元；美元兌日圓貶值1.34日圓，報1美元兌155.88日圓；美元兌換瑞郎貶值0.0098瑞郎，報1美元兌0.7662瑞郎。歐元兌日圓貶值0.03日圓，報1歐元兌185.71日圓；歐元兌瑞郎貶值0.00378瑞郎，報1歐元兌0.91293瑞郎。英鎊兌美元升值0.0082美元，報1英鎊兌1.3693美元；加幣兌美元升值0.0116加幣，報1.3559加幣兌1美元。馬來亞銀行資深外匯策略分析師Fiona Lim表示，中國監管部門呼籲銀行限制購買美債可能抑制中資銀行對美元的需求。西太平洋銀行方面則是認為，中國持有的美國國債規模在2017年見頂，目前的持有量相對於整體市場規模而言較小。另一方面，日圓兌美元走強，在日本首相高市早苗領導的自民黨贏得歷史性選舉勝利後，該國外匯事務官員三村淳表示，政府一如既往地懷著高度緊迫感關注市場動態
高市早苗狂勝 鄭麗文喊話顧好台灣：日本有事大家都有事
日相高市早苗在8日的眾院改選中大獲全勝，自民黨不僅單獨過半，更跨越三分之二門檻，拿下316席，引發國際關注。對此，國民黨主席鄭麗文認為，高市曾說「台灣有事、日本有事」，但現在有點倒過來了，變成「日本有事、台灣有事」。沒有一個台灣人希望台灣變成第二個烏克蘭，先把自己台灣顧好、讓台海無事，不要有任何擦槍走火或軍事衝突，這才是要去努力的一個目標跟方向。
南投最新遊樂園明啟用 搭氦氣球俯瞰鋸齒連峰美景
斥資5億多元興建的南投縣九九峰氦氣球樂園，將於明（11日）啟用試營運，可搭氦氣球升至最高300公尺，俯瞰九九峰火炎山地形的鋸齒狀連峰美景，南投縣政府宣布12日中午起開放民眾預約2月17日大年初一至3月8日入園及搭乘氦氣球，預約相關資訊請上網站https://www.lavenderforest-na
台積電董事會傳首移師熊本召開 季配息、員工分紅受關注
台積電（2330）董事會本周召開，業界傳出此次董事會首次移師熊本召開，由於台積電去年第4季獲利創高，此次拍板季配息股息以...
梁東屏專欄：馬杜洛原來是被兒時玩伴出賣？
梁東屏／專欄作家、前中國時報駐東南亞特派員
特斯拉Cybercab預計4月德州工廠量產，FSD中國落地穩步推進
【財訊快報／陳孟朔】特斯拉(Tesla，美股代碼TSLA)股價繼上日急彈3.5%後，週一再漲6.21美元或1.51%，報417.32美元。根據特斯拉官方消息，賽博無人駕駛電動車Tesla Cybercab預計將於2026年4月左右在德克薩斯州超級工廠開啟量產並投入運營。執行長馬斯克曾表示，Cybercab目標年產能約200萬輛，將成為公司邁向全自動駕駛移動平台的關鍵。針對市場高度關注的FSD(全自動駕駛)入華進展，特斯拉公司副總裁陶琳日前透露，FSD在中國內地落地尚無具體日期，但各項準備工作都在穩步推進。她強調，馬斯克先前提到FSD於2月的落地計畫主要針對歐洲市場，而中國將緊隨其後。目前，特斯拉已在中國設立本地AI訓練中心，負責數據的本地化調優與適配。陶琳表示，中國路況的差異僅占訓練量的一小部分，透過本地訓練中心的部署，FSD一旦在中國正式發布，其表現將不亞於甚至超越本土司機的水平。此外，特斯拉對2026年的資本支出計畫超過200億美元，將重點投入AI軟硬體與能源領域，進一步鞏固其在智能駕駛市場的領先地位。值得注意的是，特斯拉目前對於智駕系統授權持開放態度。隨著本地化訓練能力的提升，市
今各地回暖白天高溫上看26度! 除夕將有另一波鋒面南下北部再降溫
[Newtalk新聞] 今（10）天清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍低。中央氣象署指出，白天起各地氣溫回升，早晚低溫各地約11至16度，清晨台灣西半部、宜、花及金、馬局部近山區平地或河谷有機會出現10度以下低溫；預測各地白天高溫約22至26度，溫暖舒適，民眾需留意中南部日夜溫差大。 氣象署指出，各地大多為多雲到晴，東北部、東部地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨，清晨北部地區亦有零星短暫雨。空氣品質部分，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。 未來天氣方面，氣象署預報，週三、週四受到鋒面通過以及東北季風增強影響，北部地區以及宜蘭白天氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼。迎風面基隆北海岸、東半部地區以及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區以及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。 週三、週四中部以北及宜蘭低溫13至15度，南部、花東及澎湖16至18度，金門13度，馬祖11度；北部、宜花及澎湖高溫19至22度，中南部及台東23至27度，金門18至19度，馬祖12至14度。週五至下週日小年夜環境轉乾，風向為偏東轉東
高雄會變天？柯志恩從「借看板」發現氛圍已在改變
2026高雄市長選舉，將由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩，賴日前提及高雄在2018年出現的「韓流」現象，認為必須謹慎小心。柯則從借看板發現微妙的氛圍已在改變。
美國母激戰女婿22年！還嗆女兒「滾出我們的房間」
美國母激戰女婿22年！還嗆女兒「滾出我們的房間」
經典賽》委內瑞拉30人名單【2026年第六屆世界棒球經典賽】
2026年第六屆世界棒球經典賽委內瑞拉30人名單
台積電董事會今首度於熊本登場！日本將迎本土首個3奈米晶圓廠 股利政策受矚
台積電董事會今日於日本熊本舉行，這也是繼去年首度移師美國舉辦後，再一次於海外舉行，外界關注熊本二廠3奈米進度，以及股東最關心的股利政策。
記憶體滿江紅！「這檔」跳空漲停炸量12.2萬張 華邦電同步亮燈大噴158億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在多數族群上漲帶動下，台股大盤今（9）日走勢正面，截至1點，加權指數暫報32517.77點，上漲734.85點或2.31%，成交量約5385...
橫掃眾院316席！自民黨史上最佳戰果 高市：持續推動修憲
日本首相高市早苗帶領自民黨在8日眾院選舉，拿下歷史性大勝，單獨拿下眾院絕對多數。美國總統川普盛讚高市大獲成功，高市回應將在3月訪美會川普，推進日美同盟，並表明將發展穩定的日中關係，還希望推動修憲。
川普表面道賀私下暴怒！傳不滿日本拖延投資案 挺高市早苗背後算計曝
日本首相高市早苗與她所屬的自民黨，在日本眾議院大選取得破2/3的席次，被部分媒體評為「史詩性大勝」。事後高市早苗特別感謝先前力挺她的美國總統川普「衷心謝謝川普總統溫暖的話語」盼望未來美日同盟可更深化。而川普也發聲，祝賀高市早苗取得壓倒性勝利，支持對方繼續推行保守議程。不過卻傳出川普其實是表面道賀、私下暴怒，關鍵是日本延遲履行一項達到5500億美元的對美投資。
網熱議「天堂好玩在哪？」經典版熱潮讓老玩家分享：玩的是江湖恩怨！
最近 MMORPG《天堂》推出懷舊版本《天堂：經典版》，主打還原早期的遊戲體驗，成功吸引大量台灣老玩家回鍋與新玩家嘗鮮。然而，遊戲上線後卻因伺服器不穩、改命中等問題引發爭議。雖然開局遭遇亂流，但這波《天堂：經典版》熱潮仍在網路上掀起一波關於「天堂到底好玩在哪？」的熱烈討論。
去韓國自備延長線爆炸 遭飯店求償！內行喊1款式出國別用
一名男子赴韓國旅遊時，使用台灣延長線接轉接頭，在未搭配變壓器的情況下通電，導致延長線當場爆炸、房間跳電，遭飯店開罰3萬韓元，折合新台幣649元，飯店強調，若當時無法順利復電，恐須負擔更高額的賠償，貼文曝光後引發熱議，有網友提醒，多數電器皆支援國際電壓，但延長線應選擇「無開關」款式，避免因開關內燈泡無法承受高電壓，發生爆裂。
黎智英兒籲英政府積極作為 盧比歐促假釋
香港壹傳媒集團創辦人黎智英，遭到重判20年徒刑。他的兒子黎崇恩呼籲英國政府積極爭取釋放黎智英，批評英國首相施凱爾沒有將此案列為優先議題。美國國務卿盧比歐則說，希望當局准予黎智英人道假釋。（戚海倫報導）