美媒：中國恫嚇台灣6大施壓手段 日本如今也成苦主

（中央社台北15日綜合外電報導）自日本首相高市早苗去年提出「台灣有事」說激怒北京後，中國近期施壓日本的方式，從資訊戰、經濟脅迫到展現軍力等恫嚇方式，均為北京長年威脅台灣所練就的慣用手段。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，中國對高市早苗去年11月7日的「台灣有事」答詢表達外交譴責後，對日施壓從各方面迅速升溫，這些手法多年來不斷對台灣操演，如今也運用在東京身上。

●資訊戰

中國國家宣傳機器擁有一系列用以侵蝕他國領導人形象的工具，包括人工智慧（AI）生成的深偽影像、虛假民調及誹謗。

華爾街日報指出，為抹黑賴清德總統的政府並拉攏台灣民心，中國常以各種方式侮辱他，高市早苗現在也成為攻擊目標。

中國利用AI強化資訊戰。台灣2024年總統大選前夕，一連串AI生成影片醜化即將卸任的蔡英文總統，台灣指控這些宣傳為中國解放軍「信息支援部隊」策劃。

隨著中國近日將矛頭轉向日本，根據台灣官員，有中國軍方散播的訊息和照片宣稱，高市早苗曾收受台灣外交官的數百萬珠寶賄賂。

●經濟脅迫

華爾街日報報導，中國作為全球第2大經濟體，經常把貿易禁令當作施壓手段。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）2010年將諾貝爾和平獎頒給中國異議人士劉曉波後，北京禁止進口挪威鮭魚；立陶宛2022年允許台灣在其首都設立代表處後，北京也禁止進口立陶宛產品。

高市早苗去年11月表示「台灣有事」可能導致日本涉入相關衝突後，中國旋即暫停進口日本海鮮產品，讓人聯想到北京2021年也禁止進口台灣鳳梨。此外，中國最近也對日本祭出稀土及稀土磁鐵出口管制。

中國觀光客及其消費力也是北京的籌碼。台灣2020年舉行總統大選前，中國於2019年起禁止旅客來台自由行，兩岸觀光活動迄今仍未完全恢復交流。

中國外交部去年11月以地震風險為由，警告遊客不要前往日本；中國11月赴日旅客人數和10月相比下滑，但仍較2024年11月增加3%。

●轉移焦點

中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58」貨船涉拖斷台澎第3海纜，中國籍船長去年6月被台灣法院判刑。海纜遭破壞已是台灣一再面臨的國家安全問題。

中國當局去年12月宣稱，涉事船隻實為遭台灣走私者利用；台灣海巡署回應，北京的說法是在「轉移焦點、混淆是非」。

同樣地，面臨外界指控中國進行大規模間諜活動，北京藉由指責他國也對中國這麼做以轉移焦點。日中爭端爆發後，中國國家安全部宣布近年破獲多起日人滲透及間諜案。

福建省廈門市公安局去年10月針對18名台灣軍方人員發布懸賞通告，稱他們是「心戰大隊核心骨幹」，台灣指這是以粗糙拙劣手法，意圖分化台灣社會、矮化中華民國政府、打擊民心士氣。

●文化影響力

華爾街日報指出，表演藝術是北京對內動員民眾支持、對外傳達地緣政治訊息的舞台。中國已採用這項手法多年，例如歌后張惠妹（阿妹）2000年在陳水扁總統就職典禮演唱國歌後，遭中國封殺。

中國當局去年11月呼籲民眾抵制所有日本相關事物，日本歌手大槻真希在上海演唱人氣動畫「航海王」片尾曲時，中途遭切斷燈光和音樂，並被帶離舞台。

日本流行樂天后濱崎步的上海演唱會也遭臨時取消，不過她仍堅持在沒有觀眾的會場完成演出。

●法律戰

根據華爾街日報，中國政府各層級常將法律主張及條約當作地緣政治武器，北京將其視為「法律戰」藝術。

中國國家主席習近平去年在第二次世界大戰勝利紀念活動中，引述1943年開羅宣言（Cairo Declaration）等同盟國戰時聲明，主張台灣屬於中國領土。中國也透過法律論述宣稱擁有南海及釣魚台列嶼（日本稱為尖閣諸島）主權。

聯合國也屢成中國的法律戰戰場，中國外交官在那裡聲稱，1971年聯合國決議案將台灣的席次移交中國，是支持北京擁有台灣主權的證明。

中國近期也在聯合國抨擊日本，其常駐聯合國代表傅聰去年11月18日在聯合國大會表示，鑒於高市早苗的惡劣行徑，日本「根本沒有資格要求成為安理會常任理事國」。

中國法律戰也鎖定基層目標。中國當局去年無視自身法律管轄範圍，指控民進黨立法委員沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪，對他發布通緝；中國官媒後更公開沈伯洋住家及辦公室的衛星影像。

●展現軍力

華爾街日報寫道，中國最具威脅性的手段莫過於軍演，這類炫耀武力但不觸發直接衝突的「灰色地帶」行動，目的在於恫嚇對手、宣示主權。

中國去年底在台灣周邊舉行大規模軍演，傳達台灣最好避免作戰、和平屈服北京政權的訊息。

中國這套恫嚇手法同樣針對日本與美國，警告他國勢力不要介入。軍演也旨在展現解放軍可能切斷任何來自沖繩美軍基地的馳援。

這類演習同時達成中國的多重施壓策略。中國海警2024年發布其船隻疑似繞台一圈並形成愛心軌跡的圖像，並提到「巡航都是愛你的形狀」等語，遭英國「衛報」（The Guardian）譏諷令人毛骨悚然、猶如「性騷擾」。（編譯：洪培英）1150115