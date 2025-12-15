美媒：中國新型水下無人機測試中 航程逾萬海里直接威脅美國西岸

中國2025年9月3日閱兵公開AJX002，外形呈長細筒狀，長度估計約18–20公尺，直徑約1–1.5公尺。 圖：翻攝「X」@FaySue6

[Newtalk新聞] 美國國防媒體《海軍新聞》（Naval News）報導，中國近期在南海測試兩款超大型水下無人機（XXLUUV），其航程達1萬海里以上，足以直接威脅美國西海岸主要港口如西雅圖、舊金山與洛杉磯，美國國防分析家警告，此舉可能改變太平洋海戰格局，讓北京擁有低風險封鎖或布雷選項。

報導指出，這些水下無人機體型堪比傳統潛艦，採用柴油電動混合推進系統，配備大型鋰鐵磷酸鹽電池組，能在水下潛航3,000海里，或透過通氣管模式航行7,000海里，總航程約1萬海里。 它們可攜帶8至12枚魚雷、海雷（如AQS003A深水雷）或小型水下無人機，並搭載拖曳式聲納陣列等先進感測器，用於情報蒐集、船艦攔截或布雷任務。

報導稱，中國人民解放軍海軍（PLAN）已秘密建造多艘此類無人機，使用浮動船塢進行測試，兩個設計目前正競爭入選，顯示此非實驗階段，而是大規模生產的前兆。 分析師薩頓（H.I. Sutton）表示，這些無人機無需保留人員空間，能將更多體積用於燃料與武器，成本雖高但具可拋棄性，適合高風險任務，如封鎖巴拿馬運河或美國西海岸航道，避免動用珍貴有人潛艦。

香港英文媒體《南華早報》（South China Morning Post，SCMP）引述美國國防刊物指出，這些無人機可作為有人潛艦的輔助，執行「地理瓶頸」伏擊，或部署於海底電纜與感測器網路周邊，威脅美國與盟國的海事通訊與監控系統。《亞洲時報》（Asia Times）分析，大型無人潛航器發展反映中國正推動水下戰力向美國本土延伸，潛在影響印度洋與太平洋戰略平衡，甚至用於反潛戰或無人機群聯動攻擊。

中國先前於2025年北京軍事閱兵展示多款水下無人機，包括AJX002布雷型與HSU100型，顯示其無人水下系統已進入實戰部署階段。 相較之下，美國海軍的波音「虎鯨」（Orca）XLUUV雖具類似概念，但體型較小、航程較短，中國此舉凸顯其在水下無人化領域的快速進展。

國防專家警告，這些無人機的靜音運作（低於90分貝）與AI自主導航能力，可能讓美軍反潛戰面臨新挑戰。

