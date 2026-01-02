美媒：中國新拉美政策文件 劍指斬斷台灣與友邦聯繫

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普試圖恢復美國的西半球主導地位之際，中國發布近10年來首份拉丁美洲及加勒比海地區政策文件，「華爾街日報」指出，北京首要目標是斬斷該地區與台灣剩餘的聯繫。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，美國政府去年12月4日公布「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）最新報告後，中國10日隨即發布拉丁美洲和加勒比政策文件，打算在該地區加強施展影響力。

台灣現有12個邦交國有7個位於拉美地區，包含瓜地馬拉、巴拉圭和海地。中國承諾向改變外交政策、接受「一中原則」的國家提供未具體言明的好處，近年已有巴拿馬等前台灣友邦轉與中國建交。

不過，中美洲國家宏都拉斯新近當選總統、獲川普（Donald Trump）支持的阿斯夫拉（Nasry Asfura）競選時公開反對宏國2023年與中國建交的決定，並表示考慮恢復對台邦交。

地緣政治分析人士認為，美中兩國將為爭奪該地區的影響力展開更多角力。

華爾街日報寫道，從削弱委內瑞拉政權，到重新確立美國主導巴拿馬運河（Panama Canal），川普在拉美的重大行動都有中國身影，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的分析指出：「該地區的強權競爭才剛開始。」

CSIS談到，中國政策計畫表明有意擴大在拉美的外交和經濟聯繫，將自身定位為美國以外的替代選項。透過投資基礎設施、開採關鍵礦產、能源及其他自然資源，中國正在拉美獲得政治影響力。

根據中方說法，中國已與24個拉美國家簽署「一帶一路」合作文件，2017年該地區則尚無任何國家參與；中國也取代美國成為諸多拉美國家最大貿易夥伴。CSIS美洲事務主任柏格（Ryan Berg）說道：「中國的策略基本上就是寸步不讓。」

川普加強施壓委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權，對中國的優先事務及「中委全天候戰略夥伴關係」構成初步考驗，美國所攔截的委國油輪也向中國運輸石油。

不過，華爾街日報表示，中國對馬杜洛政權及其他遭川普鎖定的政府大多只是口頭聲援，無人預期中國會為兌現強硬措詞不惜與美國爆發軍事衝突。

巴拿馬也是美中角力焦點。川普去年1月就職總統以來，持續抨擊中國在巴國的影響力過大，巴國不久便宣布退出一帶一路倡議，總統穆里諾（Jose Raul Mulino）也缺席5月中拉論壇會議，中國國家主席習近平則有出席。

在川普強大的壓力下，香港首富李嘉誠家族企業「長江和記實業」去年3月宣布，將巴拿馬運河首尾兩端港口經營權讓予以貝萊德集團（BlackRock）為首的集團。

根據華爾街日報，北京事後仍持續施壓這筆交易背後的企業，要求調整條款，以將部分控制權轉移給中國遠洋海運集團（Cosco）。

此外，巴拿馬運河鄰近城市阿萊漢（Arraijan）當局日前拆除紀念巴中友誼和在地中國社群的公園及建物，激起中方怒火。

另一方面，中國中央電視台最近報導了解放軍的西半球兵推，模擬共軍在古巴和墨西哥周邊與敵方對峙情況。

中國與拉美關係專家賴薩魯斯（Leland Lazarus）評論，中國近期不太可能在拉美採取軍事行動，但這也顯示中國的意圖已不再局限經濟領域。

賴薩魯斯還提到，華府擔心中國正在建構「戰略支點」全球網絡，將各地港口化為軍用後勤樞紐，地點包含古巴。

在美國國防部去年12月呈交國會的年度報告中，古巴被列為中國目前可能考慮在美洲建立軍事基地的唯一國家。（編輯：洪培英）1150102