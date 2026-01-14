美媒：中國限購輝達H200晶片 優先扶植本土企業

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國科技新聞媒體The Information今天引述兩名知情人士的話報導，中國政府本週告知部分科技公司，只有在特殊情況下，才會批准他們採購輝達H200晶片，例如用於大學研究。

路透社報導，此舉意味北京對於是否全面開放輝達（Nvidia）進入中國市場仍持審慎態度。輝達的半導體在運行最先進人工智慧（AI）應用與資料中心扮演重要角色。

報導指出，中國政府發布一項「刻意模糊」的指示，要求部分科技公司僅在「必要時」才可購買輝達晶片，但未具體說明何謂「必要」。

廣告 廣告

The Information上週報導，中國已要求部分企業暫停訂購輝達H200晶片，以便在AI競賽中優先扶植本土企業。

近年來，輝達夾在華府與北京之間，美國正考慮對最先進技術祭出更嚴格的出口管制，而中國則試圖強化本土AI實力，並敦促國內企業減少對外國科技的依賴。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應上述報導時表示：「原則上，確保經濟、貿易與科技合作順利發展，符合中美雙方的共同利益。」

輝達並未回應路透社的置評要求。

報導還指出，中國政府計劃與更多企業召開進一步會議，以傳達相關指示，但目前尚不清楚是否將在會議中提供任何新的指引。（編譯：劉文瑜）1150114