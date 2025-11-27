美媒：五角大廈點名阿里巴巴、百度、比亞迪「協助共軍」

美國總統川普（左）與中國國家主席（右）10月30日於南韓APEC峰會前在釜山會面。路透社



美國《彭博新聞》報導，美國國防部已認定應將阿里巴巴、百度、比亞迪列入協助中國軍方的企業名單。報導稱，五角大廈已於10月7日將這份結論呈交美國國會，同月底，美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓達成貿易休戰協議。

報導稱，美國國防部副部長費恩伯格（Stephen Feinberg）以信件向眾議院與參議院軍事委員會主席告知上述決定，新增八家被認定協助共軍的中國企業。《彭博新聞》已取得這封信的副本。

目前還不清楚這些企業是否已被正式列入五角大廈的「1260H名單」。這份名單列出被認定與中國軍方有關聯、並在美國運作的企業。名單雖無直接的法律效果，但對美國投資人有重大警示作用。

費恩伯格在信中表示，除了阿里巴巴（Alibaba Group Holding Ltd）、百度 （Baidu Inc.）、比亞迪（BYD Co）以外，另外五家企業也符合納入1260H名單的標準，包括新易盛通信技術（Eoptolink Technology Inc.）、華虹半導體（Hua Hong Semiconductor Ltd.）、速騰聚創（RoboSense Technology Co.）、藥明康德（WuXi AppTec Co.）與中際旭創（Zhongji Innolight Co.）

中際旭創與新易盛都是AI晶片集群化所需光模組的重要製造商，且被輝達（Nvidia）認定為其生態系的合作夥伴。速騰聚創則提供廣泛使用於自駕與機器人的感測器，同樣被輝達列為自動駕駛平台的合作夥伴。

費恩伯格在信中寫道：「我們審視最新資訊後，國防部已確認八家企業符合法規中的『中國軍方企業』定義，應被加入 1260H 名單。」

「1260H名單」最新版本於今年1月川普就任前更新，當時尚未包含這些公司。

阿里巴巴在聲明中表示，將該公司列入名單是「毫無根據」。聲明稱：「阿里巴巴不是中國軍方企業，也不屬於任何軍民融合策略的一部分。」

「1260H名單」是在2021年拜登（Joe Biden）政府時期首度發布，目前已包含超過130家被認定與中國軍方合作的企業。分析指出，被列入名單可能導致無法參與美國國防合約、被加入其他限制清單、名譽損害等後果。

今年 1 月數家知名中國企業被列入名單後，引發股市拋售潮，波及騰訊（Tencent）、寧德時代（CATL）等企業，後者為特斯拉等企業供應電池。

報導稱，阿里巴巴正加速人工智慧（AI）競爭力，被列入名單可能構成嚴峻挑戰。

《金融時報》本月稍早披露一份白宮備忘錄，稱阿里巴巴曾向中國軍方提供技術支援，用於針對美國境內目標。阿里巴巴否認，稱該指控「完全不實」，是為了「破壞川普近期與中國達成的貿易協議」而進行的「惡意公關操作」。

