美媒：台積電的美國時刻來臨

《華爾街日報》報導，由於台積電可能把大部分製程移出台灣，將使「矽盾」產生改變。圖為台積電法說會。（本報資料照片）

台美貿易談判底定，台積電將再赴美投資建廠，外界仍有台積電變「美積電」的質疑，甚至失去國家安全屏障的憂慮。《華爾街日報》以「台積電的美國時刻來臨」報導，在台灣與川普政府達成的貿易協議中，他們或許找到了實現這些目標的契機。然而，由於台積電可能把大部分製程移出台灣，將使「矽盾」產生改變。

根據台美貿易協議，台積電預計宣布在亞利桑那州再興建數座晶圓廠，並繼續將更多先進製程引進美國。台積電15日法說會上表示，今年資本支出計畫可能高達560億美元。

這次擴張與投資承諾，象徵區域專家所謂戰略權衡的轉變，在半導體產業地緣政治博弈及全球人工智慧浪潮帶來的機會面前，台積電與台灣當局都面臨全新利益考量。《華爾街日報》指出，分析人士認為，未來幾十年，台積電會有很大一部分的先進製程位於台灣以外的地區，這種可能性愈來愈大，可能改變「矽盾」的動能。

所謂「矽盾」是指台積電和台灣晶片產業對全球經濟至關重要，因此，大陸不會入侵，而美國在必要時也會介入保護台灣。喬治城大學安全與新興技術中心研究員布雷斯尼克表示：「『矽盾』理念正在從多個不同方面瓦解，大家必須以不同的方式思考台積電。」

不過，也有其他人對矽盾理論持懷疑態度，他們認為美國長期以來有很多理由保衛台灣，儘管官方在表態上維持「戰略模糊」。大陸一旦入侵台灣，將擾亂全球最繁忙的海運航道，另外也會增加駐有數萬美軍的日本和韓國的威脅。

報導指出，台積電正在亞利桑那州擴廠，在當地面臨著重大挑戰，包括水資源稀缺，以及缺乏具備相應技術專長的工人。分析更指出，考慮到新廠投入生產的周期較長，且台積電仍在台灣持續擴大，該公司大部分的先進製程、設計與研發可能至少在下一個10年中期以前，仍會留在台灣。

威斯康辛大學麥迪遜分校AI專案負責人賽滋說：「大概在2030年或2035年，才可以達到『在台灣以外增加了可靠的製造能力』的程度。但如果要達到『能夠真正吸收台灣遭受的重大衝擊而不引發全球嚴重短缺』的程度，恐怕要到本世紀中葉或更晚。」

德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中則提醒，更大的問題在於川普之後的局勢，如果未來幾屆美國政府持續推動大規模遷移，台灣失去其核心競爭力，喪失矽盾屏障，將是遲早的問題。