美媒：台美貿易談判加速 美要求台灣投資不低於3500億美元

美國政治新聞網站Politico報導，雖然美國最高法院可能推翻部分關稅政策，白宮仍持續推動與多國的關稅談判，其中包括與台灣的協商，台灣也希望在本月底前敲定協議。

報導稱，川普政府近期加快與越南等亞洲多國的談判步調，試圖在最高法院就關稅合法性做出裁決前完成更多協議，以維持談判主導權。

報導引述消息人士稱，雖然美國對台現行20%的出口關稅可能遭最高法院推翻，但台灣仍持續推進與美國的貿易協議談判，主因是美國商務部正在進行的「232條款」調查，可能導致美國政府針對台灣半導體產業祭出新關稅。

台灣7月曾傳出政府為爭取最佳關稅，有意加碼投資美國3000億（約新台幣9.32兆元）至4000億美元（約新台幣12.4兆元）。

Politico報導指出，台美目前針對協議的爭論焦點就是台灣對美投資金額。一名知情人士指出，川普政府要求台灣比照韓、日模式投入巨額資金，金額介於南韓的3500億美元與日本的5500億美元之間。

中央社報導，總統賴清德11日形容台美對等關稅談判「缺臨門一腳」，目前暫行關稅20%，目標是稅率降低且不疊加，美國對半導體進口展開「232條款」調查方面，也盼取得最惠國待遇。

行政院副院長鄭麗君10月初訪美後，曾召開記者會說明擴大對美投資部分。她指出，已經向美方提出有別於日韓的「台灣模式」，將以企業自主規畫，搭配政府金融信保，透過政府對政府模式合作，共同開發產業聚落。

對於報導提到的最高院可能推翻川普關稅，駐美代表俞大㵢8日於台僑餐會上回應相關提問時表示，最高法院裁定與台美關稅談判應分開看，不能冀望法院裁定。台美都盼盡快完成談判，結果指日可待，但最後仍是要雙邊同意。

美國最高法院上週就川普動用緊急權力課對等關稅的合法性言詞辯論，大法官不分保守、自由派都質疑川普作法。不過，即使關稅最後被推翻，川普仍有其他法律工具，可依據1962年貿易擴張法等其他法源加徵不同關稅。

