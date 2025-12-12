美媒《國家利益》：美國可以採取2種措施 反制中國對鄰國的霸凌

北京政府不斷以武力威脅恐嚇台灣、日本、南海周邊國家，正在製造一條焦慮弧線。(圖片來源/flickr)

美國期刊《國家利益》（The National Interest）刊登前國會議員康納威（Mike Conaway）的一篇文章，標題為「拯救台灣，孤立中國」，中國之所以能夠霸凌鄰國，源自於強大的經濟實力，而這種實力是透過向西方國家傾銷過剩商品，所累積起來。

對此，美國有能力反擊，一方面美國建立軍事結盟，這樣做還不夠，另一方面，各國應降低對中國企業的依賴。

國防聯盟還不夠，美國需要用經濟手段對付中國

日本首相高市早苗在11月7日打破日本長期以來對台灣採取的戰略模糊政策，暗示中國若對台灣發動攻擊，日本將採取軍事回應，這引發一場外交風暴。北京譴責高市早苗的言論充滿敵意和冒犯性質，並且告誡中國國民勿赴日留學、旅遊，還禁止日本水產品進口。

上周，美國總統川普致電高市早苗。儘管媒體報導2人通話內容的說法不一，但普遍認為川普勸她停止挑釁中國，結束這場危機。值得注意的是，實際上川普並沒有要求高市早苗收回她的言論。在即將與中國國家主席習近平互訪之際，總統川普不想激怒習近平。但高市的演講內容，以及她提出的增加日本國防支出的廣泛計劃，很可能正合川普的心意。

中國想要征服台灣已是公開的秘密，而重新武裝的日本將構成更多威懾。與印太地區其他國家加強軍事聯繫也同樣重要，這些國家擔心獨裁的中國會成為亞太地區乃至全球霸主。

研究亞洲政治的教授金斯頓（Jeff Kingston）在《時代》雜誌撰文指出，北京不斷以武力威脅台灣、南海周邊國家，正在製造「一條從新德里、坎培拉和雅加達延伸至馬尼拉、曼谷、河內和首爾的焦慮弧線」。一旦與中國爆發熱戰，這些國家都將是美國關鍵的盟友，白宮應該為此做好準備。

西方國家徵收關稅，可能顛覆中國的經濟模式

但是美國和亞洲國家建立軍事關係，可能仍不足以阻止中國對台灣的侵略，華盛頓還需要在經濟上孤立中國。

部分解決方案是敦促美國的盟友減少對中國製造商的依賴。總部位於深圳的電信設備公司華為產品已被美國禁止輸入，但是華為仍稱霸全球通訊設備市場，這使得美國的盟友容易受到中國網路間諜活動、通訊中斷的威脅。

也因如此，美國情報界最近說服司法部批准惠普企業收購瞻博網路公司（Juniper Networks）。正如美國情報界當時告訴司法部的那樣，合併後，這家規模龐大的美國新公司將能夠在全球市場上挑戰華為，並為美國的盟友提供擺脫對中國依賴的替代方案。

然而，要真正解決這個問題，需要採取更激烈的措施。中國透過生產大量廉價製成品後傾銷到已開發經濟國家，進而提升中國GDP和國際影響力。

10多年來，北京一直得到美國兩黨歷任總統的熱情支持，他們接納中國加入世貿組織（WTO），並與中國建立正常貿易關係，也曾經稱讚中國是重要的貿易夥伴。但是這些政策迅速導致美國對中國每年有數千億美元的貿易逆差，並摧毀美國的製造業，如今川普對中國加徵關稅，正是為了糾正這個錯誤。

若各國降低對中國製造依賴，北京可能三思後行

目前為止，中國應對美國關稅的辦法是，增加對其他國家、尤其是對德國的出口。但這些國家無法在不危及自身製造業的情況下消化大量湧入的中國商品，它們避免重大經濟衝擊的唯一方法是對中國商品加徵關稅。

這會為北京帶來連鎖反應：設置關稅壁壘的國家越多，中國就必須將更多出口商品轉移到那些尚未採取保護措施的經濟體，而這些經濟體將承受更大的壓力，被迫對中國商品加徵關稅。

最終結果將會是一個全新的全球貿易體系。民主資本主義的國家將走向彼此間的自由貿易，同時拒絕為中國不正當、不公平的行為買單。中國將別無選擇，只能放棄出口導向經濟，轉而調整經濟結構，以適應國內消費。

從長遠來看，這種轉變可能會使一般中國民眾受益，但同時也會降低其他國家對廉價中國商品的依賴，從而減少它們受到中國地緣政治壓力的影響。

作為全球三分之二國家的主要貿易夥伴，中國完全有能力入侵台灣，然後脅迫國際社會屈服。然而，如果世界各國對中國出口商品的依賴度降低，而且形成一致對中立場，北京可能會三思而後行。

(原始連結)





