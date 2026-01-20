美媒：川普將高調重返達沃斯 展現美依然世界當家

（中央社瑞士達沃斯19日綜合外電報導）瑞士達沃斯世界經濟論壇19至23日登場，川普政府有意主打「實力促和平」高調回歸。部分美媒形容，川普看待今年達沃斯論壇方式更像是當作舞台，而非單純參與論壇。

年度國際政經盛會達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）今年號稱匯聚3000名跨領域領袖，包括創紀錄的400名政壇領導人、850名頂尖企業執行長和100名科技先驅與會。

CNBC財經新聞網指出，美國總統川普將是繼2020年第一任時在論壇發表演說以來，再次親臨現場；去年達沃斯論壇舉行時川普才剛重返白宮數日，當時他以視訊方式發表演說。按主辦單位說法，這回川普將率「規模最大」的美方代表團與會。

廣告 廣告

Axios新聞網報導，美國財長貝森特（Scott Bessent）在論壇期間將與中國主責經貿的國務院副總理何立峰會面，並計劃在川普21日抵達前每天舉行記者會。據稱貝森特發表談話主軸將是「聰明資金押注美國」及「美國優先貿易正在改變世界」。

川普政府消息人士告訴Axios，貝森特發言矛頭會指向傳統自由主義菁英，並將凸顯美國例外論和歐洲經濟停滯的鮮明對比。貝森特今天一早還對媒體表示，若歐洲就美方推動接管格陵蘭一事報復，「將極為不智」。

作為川普經濟、財政與貨幣事務的重要代表人物，貝森特將表露美國經濟會長期居全球主導地位的高度信心。據Axios取得的講稿，貝森特說：「在美國建國250週年之際，川普總統已引領世人進入一個共榮共贏的時代。這將是一個為期10年的經濟擴張期，在此期間，華爾街與普羅大眾將同步成長。」

消息人士告訴Axios，川普政府的強勢操作與自信姿態，目標不僅是論壇與會者，也想直接面對美國選民與投資市場。

川普政府官員計劃論壇期間把重點放在經濟及「實力促和平」（peace through strength）等議題，刻意與過往偏向全球主義、聚焦多元平權（DEI）、氣候議題分道揚鑣。預計川普演說時會納入住房與生活可負擔性等美國國內經濟事務。

華府消息人士透露，川普演說另要釋放一訊號：美國要重新調整與全球經濟菁英間的互動關係。

消息人士說：「美國不是擺出防守姿態出席，而是大步走進達沃斯，展現美國在經濟的主宰性，正面迎戰競爭對手並凸顯歐洲的停滯現況。」

Axios披露，川普政府還計劃適度繞過傳統主流與國際媒體，直接對美國民眾發聲，包括透過對「美國再次偉大」（MAGA）運動友善的媒體管道。例如「真正美國心聲新聞」（Real America's Voice News）將全程、密集報導論壇動態，包括一整週對貝森特的專訪。（編譯：陳亦偉）1150120